Desde un refri hasta ganado, esto es lo que han transparentado los funcionarios de AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dará a conocer la relación de sus bienes patrimoniales, se comprometió a que ningún funcionario trabajará en su administración si no rinde cuentas de sus bienes.

"El que no dé a conocer sus bienes, alegando que la ley no se lo exige, no va a poder desempeñarse en este gobierno”, declaró el mandatario.

Aunque algunos funciorios se han negaron a hacer público su situación patrimonial los del gabinete ampliado ya cumplieron con sus obligación, entre ellos Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Octavio Romero Oropeza, director de Petróleos Mexicano (Pemex), y Germán Martínez Cázares, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Manuel Bartlett. Más de la mitad de sus ingresos le llegan por otro lado

Manuel Bartlett, al anunciarse su designación como el próximo director de la Comisión Federal de Electricidad

El director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, reportó en su declaración patrimonial tener ingresos mensuales por 313 mil 924 pesos, de los cuales sólo el 49% provienen de su cargo público, que son 155 mil 745.

El ex secretario de Gobernación durante el gobierno de Miguel de la Madrid especificó que percibe 2 mil pesos por actividades financieras, pero en el rubro de "otras actividades" y que representan ingresos por 156 mil 176 pesos no dio mayores detalles.

Bartlett no reportó actividades empresariales pero sí inversiones bancarias, de capital y en fondos

El funcionario no declaró vehículos ni adeudos bajo su propiedad, pero sí bienes inmuebles. En ese apartado registró dos edificios con una superficie construida de 800 y 248 m2, respectivamente, así como tres locales. También reportó una biblioteca y menaje de casa.

No manifestó conflictos de interés suyos o de familiares.

Director de Pemex es un ganadero con experiencia

Octavio Romero Oropeza

El director de Pemex, Octavio Romero, es dueño de un ganado con un valor de 3 millones de pesos, según reportó en su declaración patrimonial.

El también ingeniero agrónomo refirió haber pagado por los animales de contado en enero de 1992, antes de ser diputado federal de Tabasco por el PRD.

Romero reporta ser dueño de tres "terrenos rústicos", con una superficie conjunta de 216 mil 778 m2, equivalentes a 30 campos de futbol profesional, y por los que pagó 28 millones de pesos de contado también en 1992.

Dentro de sus bienes también reporta ser dueño de dos departamentos y una casa comprados a crédito, los primeros en marzo de 2018 y la última en agosto de 2001.

Reportó por actividades comerciales un ingreso mensual de 16 mil 238 pesos, los que se suman a los 175 mil 149 pesos por su cargo público. No declaró vehículos a su nombre ni conflictos de interés.

A Torruco su madre actriz le dejó parte de su patrimonio

Miguel Torruco Marqués, Secretario de Turismo.

Según su declaración patrimonial, el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, es dueño de tres casas, una de ellas heredada por su difunta madre, la actriz y estrella de la época de oro del cine mexicano, María Elena Marqués.

Uno de los inmuebles, y que fue adquirido en mayo de 2015 cuando Torruco era secretario de Turismo en la Ciudad de México, cuenta con una superficie de 2 mil 729 m2. Los otros dos inmuebles cuentan con mil 850 m2, y el registrado como herencia con 850 m2.

Miguel Torruco Marqués también reporta haber heredado collares, pulseras, anillos, muebles, relojes, pinturas y esculturas de su madre, quien estuvo casada con el también actor Miguel Torruco Castellanos.

El valor de todos estos bienes fue omitido por el funcionario, así como el valor de sus inversiones, cuentas y créditos, y reporta sólo unos ingresos mensuales de 152 mil 477 pesos.

Alcalde declara posible conflicto de interés con escuela de derecho

Foto Cuartoscuro

Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS), declaró como posible conflicto de interés para sus labores públicas su sociedad en la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga.

El abogado Netzaí Sandoval Ballesteros es el actual director de la institución y fue quien en presentó en marzo de 2017 junto con Andrés Manuel López Obrador una denuncia contra el expresidente Felipe Calderón por presuntos crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad.

Alcalde omitió añadir que su madre es Bertha Luján, quien estuvo al cargo de la Contraloría del gobierno del Distrito Federal en la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Reportó ser dueña de un departamento de 147 m2 con un valor de 1 millón 900 mil pesos y que pagó de contado en junio de 2014, un Honda Fit 2014, y de anillos y aretes con una valor de 20 mil pesos.

Los ingresos mensuales consignados en su declaración ascienden a 113 mil 507 pesos, de los cuales 6 mil provienen de actividades financieras.

Víctor Villalobos es dueño de ocho inmuebles

Víctor Villalobos

El secretario de Agricultura y Ganadería, Víctor Villalobos, es dueño de ocho inmuebles, de los cuales omitió hacer público su valor.

Según su declaración patrimonial, es dueño de cuatro casas –la más grande de ellas de 4 mil 73 m2–, un departamento, dos terrenos, y un local.

Los inmuebles habrían sido comprados de contado durante los años 1996, 1998, 1999, 2004, 2005 y 2015, tiempo en el que trabajó para la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, la Sagarpa, y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.

Sin mayores bienes muebles declarados más allá de menaje de casa, el funcionario reportó tener ingresos mensuales por 106 mil pesos por concepto de "servicios profesionales", los que se suman a los 149 mil 265 que que gana por su cargo público.

En general omitió hacer públicos montos por ingresos, valor de bienes muebles e inmuebles e inversiones.

María Luisa Albores solo tiene un "terreno rústico"

La secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, es dueña de un "terreno rústico", con una superficie de 4 mil 838 m2, que equivale a más de la mitad de la cancha de juego del Estadio Azteca.

La funcionaria no reporta haber construido en el terreno, por el cual pagó 15 mil 965 pesos de contado en septiembre de 2005.

Según su declaración patrimonial, Albores percibe ingresos mensuales por 219 mil 893 pesos, de los cuales 70 mil se deben a "servicios profesionales". Hasta noviembre del año pasado reportaba trabajar como asesora especializada de la Cooperativa Tosepan Titataniske en Puebla.

La funcionaria no proporcionó información sobre adeudos a su nombre ni mayores bienes más que mobiliario de casa, entre ellos una pantalla, un refrigerador y una estufa, así como un Chevrolet Sedan de 2007 que compró en 2010.

Tampoco reportó conflictos de interés.

Cresencio Sandoval está pagando dos créditos hipotecarios

Foto Cuartoscuro

El secretario de la Defensa Nacional, Cresencio Sandoval, reportó en su declaración patrimonial contar con dos créditos hipotecarios para la compra de dos casas con una superficie de construcción de 318 y 179 m2 ambas, de las cuales no especificó su valor.

El crédito para ambas casas habría sido expedido en octubre de 2015 cuando fungía como subjefe operativo del E.M.D.N.

El general reporta a su vez ser dueño de un vehículo deportivo Mitsubishi Eclipse 2007, una camioneta Ford Scape 2010 y otra GMC Terrain Denali 2014, por los cuales pagó 1 millón 136 mil 585 pesos en distintos momentos.

Reportó ingresos mensuales por 167 mil 917 pesos, todos provenientes de su cargo público. No reportó conflictos de interés suyos o de familiares.

Román Meyer es dueño de un refri y un depa

Plantea que algunas zonas de riesgo decidirán si es conveniente reubicar cierto tipo de población

El secretario de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer, no declaró mayores bienes más allá de un refrigerador y un departamento de 100 m2.

El funcionario aceptó hacer pública su información pero de forma parcial, dejando fuera el valor de sus bienes inmuebles, de sus cuentas y sus saldos, o los ingresos por actividades profesionales.

En el apartado de inversiones reportó tres bancarias sin especificar los montos. Tampoco proporcionó información sobre adeudos o vehículos a su nombre.

Sus ingresos mensuales netos fueron valuados en 108 mil 500 pesos, los cuales son enteramente por su cargo público.

Urzúa dueño de un Vento y sin deudas

Carlos Urzúa.

Carlos Urzúa Macías, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), es dueño de un Vento blanco, tiene inversiones en pesos y en dólares, así como no cuenta con ninguna deuda.

El hombre encargado por Andrés Manuel López Obrador de repartir y vigilar el gasto de su gobierno, informó que tienen un ingreso mensual por 111 mil 792 pesos al mes por su sueldo como funcionario y por las actividades financieras.

La declaración patrimonial del ex secretario de Finanzas de la Ciudad de México muestra que tienen inversiones en cuentas bancarias, fondos de inversiones y organizaciones privadas por 3 millones 635 mil 913 pesos y una en un banco tiene ahorros por 38 mil 496 dólares.

El doctor y maestro en economía por la Universidad por Wisconsin-Madison también es propietario de un local comercial, de una casa, así como de muebles y accesorios de una vivienda.

El funcionario agregó que él ni su esposa tienen algún conflicto de interés por ser parte de una empresa o por participar en algún consejo de administración.

A Graciela Márquez le gusta el crédito

Foto Roberto Hernández | El Sol de México

Graciela Márquez Colín, secretaría de Economía (SE), tiene deudas por 235 mil 132 pesos, pese a que contrató créditos para hacerse de tres propiedades y tener cinco tarjetas de créditos.

La doctora en Economía Histórica por la Universidad de Harvard declaró que tiene inversiones por unos 377 mil 996 pesos, así como es dueña de un Nissan Versa, modelo 2017.

Los ingresos de la mujer encargada de convencer a los inversionistas extranjeros de que México es el mejor país para destinar su capital son de 108 mil 079 pesos al mes.

La titular de la SE informó que no tienen ningún conflicto de interés de ella ni de su esposo Gerardo Esquivel, uno de los economistas nombrados por llegar al Banco de México (Banxico), por ser dueños de empresas o formar parte de algún consejo de administración.

Ve aquí la declaración de bienes patrimoniales de los funcionarios de AMLO