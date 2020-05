Bienestar neutraliza 259 sitios web que se utilizaban para fraudes

La titular de la Secretaría del Bienestar, María Luisa Albores informó que en mayo se logró neutralizar a 259 sitios web que se utilizaban para realizar fraudes con supuestos programas sociales que otorga el gobierno federal.

Detalló que esta labor se realizó en conjunto con la Guardia Nacional y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, donde se identificó que estos sitios se utilizaban para robo de información y datos personales.

María Luisa Albores pidió a los mexicanos “que no se dejen engañar a través de estos fraudes” que normalmente se dan vía Whatsapp por la presunta entrega de tarjetas del Bienestar con 25 mil pesos.

En este sentido, recordó a la población mexicana que para acceder a cualquier programa que lleve el apellido Bienestar no se requiere realizar ningún pago, ya sea vía telefónica, Whatsapp o bien que no acude ningún funcionario con chaleco que se identifique como del Bienestar “pidiendo un recurso, eso no se hace”.

También no entrar a ningún sitio compartido, ya que “estos anuncios los van a dirigir a páginas apócrifas para robar información personal o confidencial”, como pidió que si “llegaran a contactarles a nombre de la Secretaría del Bienestar les pedimos que puedan verificar la identidad de la persona y la información llamando la línea del Bienestar”.