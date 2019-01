Bloqueos de la CNTE son responsabilidad del Gobierno de Michoacán: AMLO

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, insistió en que los bloqueos por parte de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) es responsabilidad del Gobierno de Michoacán.

Dijo que la demanda de los docentes no corresponde al Gobierno Federal porque fueron contratados por el estado, sin embargo ya se enviaron recursos como anticipos de pago a los maestros.

🔴[EnVivo] #ConferenciaPresidente Es una responsabilidad del gobierno del estado los paros de la CNTE: AMLO [@lopezobrador_] https://t.co/I5cd9f353N pic.twitter.com/hEm8DvrFfN — El Sol de México (@elsolde_mexico) 29 de enero de 2019

En la conferencia de prensa mañanera, López Obrador criticó que pese al problema el gobernador, Silvano Aureoles, se fue a una gira de trabajo a Europa, mientras la federación se hacía de cargo.

A quince días de bloqueos el problema no se ha podido resolver y los maestros han anunciado que mientras no se les pague no retiraran los plantones.

La semana pasada el Gobierno Federal envió 200 millones de pesos y 800 millones más este lunes para adelantar a los maestros su pago, sine embargo los docentes aseguraron que con eso no alcanzará para liquidarles lo que se les debe.

Bloqueos generan millonarias pérdidas

Los bloqueos de los maestros y normalistas de las vías férreas de Kansas City Southern y Ferromex en Michoacán han provocado pérdidas por unos 7 mil 600 millones de pesos a las empresas ferroviarias y acereras.

Desde el 14 de enero de 2019 fueron instaladas barricadas por parte de los afiliados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y a las normales rurales en los municipios de La Piedad, Yurécuaro, Lázaro Cárdenas, Múgica, Nueva Italia, Uruapan, Caltzontzin, Pátzcuaro y Maravatío, lo cual ha impedido el paso de 162 trenes que no han logrado pasar o salir de las terminales de Lázaro Cárdenas y Manzanillo.

Ante ello la Coparmex exigió a López Obrador no tolerar la “ilegalidad” de los maestros que tienen tomadas las vías de comunicación férreas.