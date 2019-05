Bomba casera no pone a temblar al Estado mexicano: Porfirio Muñoz

El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, adelantó que reforzará la seguridad en el Palacio Legislativo de San Lázaro, y dijo que no cree que "una bomba casera ponga a temblar al Estado Mexicano”, ello luego del atentado con un libro bomba contra la senadora Citlali Hernández.

Porfirio Muñoz dijo que es tiempo de descartar que este sea un acto de intimidación o venganza del crimen organizado, ni de los cárteles de la droga.

“Y nosotros también vamos a reforzar la seguridad eso es lo que hay que hacer, con medidas adicionales, esperamos que aquí no ocurra. Desde luego no es el crimen organizado, yo no conectaría tampoco que tenga que ver el narco con un dispositivo casero, aquí que yo sepa ningún diputado tiene esa relación, menos la senadora. Y yo no creo que una bomba casera ponga a temblar al Estado Mexicano”.

En conferencia de prensa, para dar a conocer un balance del periodo legislativo, Muñoz Ledo rechazó que el atentado contra la senadora de Morena se trate de un ataque al Congreso por haber aprobado leyes contra la delincuencia como el combate al robo de combustibles o la Guardia Nacional, pues consideró que se trata de un hecho aislado, lo que si resulta preocupante, dijo, es el ataque a elementos de las fuerzas armadas.

“Yo no lo considero ni un hecho sintomático, ni una amenaza, hasta donde yo lo puedo ver es un acto aislado, ahora, si llega a repetirse, bueno, por eso debe haber seguridad e inteligencia política. Preocupante son los ataques al Ejército, eso sí está siendo un peligro porque hay un tiempo en que el Ejército va a irse retirando de sus actividades de seguridad interna y va entrando la Guardia Nacional”.

Porfirio Muñoz Ledo dijo que no se solicitará el apoyo de la Guardia Nacional para vigilar el recinto de San Lázaro, pues el personal de Seguridad Parlamentaria se encarga de reforzar las medidas de vigilancia. Por lo pronto ya se observa un discreto dispositivo de rondines con perros entrenados en seguridad.

Después de la explosión que se registró en el Senado, personal de vigilancia de la Cámara de Diputados implementó un operativo e incrementó las medidas de seguridad en los accesos al recinto.

El personal realizó diversos recorridos por las instalaciones de San Lázaro con binomios caninos para detectar algún tipo de explosivo.

La operación del ingreso del personal y de periodistas al Palacio Legislativo se efectuó con las medidas de seguridad de revisión de mochilas y de portafolios con los rayos x. Además que en los acceso para vehículos se revisaron las cajuelas y se verificaron las credenciales.

Hasta ahora no se han reportado incidentes mayores en las instalaciones de la Cámara de Diputados.