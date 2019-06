Busca Marko Cortés tener un Consejo del PAN a modo

De cara a la renovación del Consejo Nacional del PAN, máximo órgano deliberativo del partido, el actual dirigente nacional, Marko Cortés, buscará que sus integrantes sean cercanos, para tener un consejo a modo. Así lo denunció Juan José Rodríguez Prats, exsenador y actual consejero del blanquiazul cuyo periodo termina en septiembre, cuando se renueva en su totalidad este órgano de gobierno interno y para el cual ya no podrá participar.

Según reveló Rodríguez Prats a El Sol de México: “ni siquiera me enteré del examen y por eso ya no lo presenté. A mí ya se me termina mi periodo como consejero nacional del PAN y tenemos hasta el mes de septiembre para concluirlo”.

En entrevista, el también exsenador denunció que la idea del presidente nacional del PAN, Marko Cortés es contar con un “Consejo Nacional a modo” y no descartó que el nuevo Consejo esté integrado por gente de Cortés Mendoza tal y como ya ocurre con la Comisión Permanente del partido. Por esa razón, el consejero nacional se pronunció porque la militancia del blanquiazul inicie la búsqueda de un nuevo líder nacional para el 2024.

El próximo 21 de septiembre se renovará en su totalidad, sin embargo, 200 de los actuales ya presentaron su intención de repetir en el cargo 386 consejeros.

En las listas que El Sol de México pudo obtener sobre los resultados de los exámenes de los aspirantes, se constató que gente cercana a Cortés Mendoza y de su antecesor, Ricardo Anaya estarán ocupando el cargo de consejeros nacionales, tal es el caso de Genoveva Huerta Villegas, presidenta del PAN en el estado de Puebla; la exlegisladora, Blanca Jiménez, y el consejero nacional, Pablo Rodríguez Regordosa, entre otros.

El PAN dio a conocer los resultados a través de los números de folios de los aspirantes pero sin los nombres de los participantes en su sitio oficial y donde se registra que el mayor número de participantes a consejeros nacionales es la Ciudad de México con l23; Estado de México, 95; Puebla 78; Jalisco, 74; Guanajuato, 50; Oaxaca, l8, entre otros.

En tanto, el secretario Nacional de Fortalecimiento Interno e Identidad del CEN del PAN, José Manuel Hinojosa Pérez, informó del proceso que sigue el partido para la elección de los nuevos integrantes.

“Al examen se presentaron mil 200 aspirantes, además 200 y tantos que ya hicieron entrevista en línea es un tipo examen, pero fue para sumar porque ellos ya son consejeros solo es una repasadita (…) y de ese total, solo se quedará una cuarta parte de los que hicieron el examen, es decir, unos 250 o 300”, explicó.

El expresidente estatal del PAN de Michoacán, informó que el Consejo Nacional está conformado por 300 consejeros electos, 32 presidentes de los Comités Directivos Estatales; once gobernadores; ocho expresidentes nacionales; diez consejeros exoficios y 26 consejeros vitalicios, estos últimos son los consejeros que cuentan con más de 20 años de ejercicio.

A su vez, el consejero exoficio, Gustavo Madero Muñoz señaló “yo estoy en una participación muy marginal porque no siento la resonancia del partido, no me siento representado”.