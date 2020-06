Buscan elegir liderazgos de Morena por encuesta abierta

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena ordenó a su dirigencia nacional morenista corregir la convocatoria por la que se renueve su dirigencia nacional y la secretaría general mediante encuesta abierta.

Con esta resolución el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y la Comisión Nacional de Elecciones deberán ajustar los planteamientos del Tercer Congreso Nacional Ordinario y señalar con precisión los mecanismos mediante los cuales se realizarán los congresos de donde se elijan las direcciones distritales, estatales y nacional, así como hacer públicos los documentos que servirán de base a la discusión en dichos congresos.

“Con relación a la Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario, se concluye de manera convincente que dicha convocatoria contiene vicios de origen, lo que deriva en un documento carente de apego a la legalidad interna, en particular a lo establecido en el Artículo 34 del Estatuto de Morena”, determinó la Comisión que preside Héctor Díaz Polanco.

Con respecto a la impugnación que encabeza Erasmo García Flores, el aspirante a la dirigencia nacional de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán enfatizó: “con esta resolución, nos anotamos otro importante triunfo en nuestra lucha para que Morena regrese a la legalidad institucional y a la democracia interna”.

De acuerdo con el expediente CNHJ-NAL-252/2020, la encuesta por la que se realice la elección de la dirigencia nacional, secretaría general, la elegibilidad de los aspirantes, así como la reelección de consejeros distritales y lo relativo al padrón nacional de Morena, deberán llevarse a cabo con respecto a lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral federal.

La resolución contempla que se subsane, a la brevedad posible, la Convocatoria existente, considerando la emergencia sanitaria y lo establecido por el TEPJF, mientras que indica que la renovación de la dirigencia “deberá realizarse a la brevedad posible y una vez cumplimentado, tendrá un plazo de 48 horas para informar a esta Comisión, acompañando las constancias que acrediten su dicho”.

Al respecto, Díaz Durán señaló que la CNHJ tuvo omisiones graves, ya que “de manera insólita e ilegal, le pide a Ramírez Cuéllar que la parche y la ‘subsane’, lo que es contrario a derecho”.

“Están fraguando una elección fraudulenta, porque el TEPJF no pidió realizar otro Congreso Nacional, que no puede celebrarse porque no hay padrón completo y confiable y no estamos todos los lopezobradoristas credencializados, tal como lo establece el artículo 38 Transitorio del Estatuto de Morena”, agregó.

El también exdiputado federal advirtió que acudirá nuevamente ante el Tribunal Electoral para que los magistrados “revisen esta decisión y conducta cómplice de la CNHJ y para ordenar y se emita ya, una próxima y definitiva convocatoria, donde el INE organice tres encuestas abiertas y debates, sin estar subordinada a lo que decida ningún Consejo Nacional ni Congreso Nacional”.

“Las encuestas abiertas que ordenó al Tribunal Electoral pueden y deben realizarse al margen de los Congresos Distritales y Estatales, las debe organizar el INE, mediante encuestadoras serias, imparciales y profesionales, estableciendo los aspirantes y el INE los mecanismos de certeza científica, seguridad y confiabilidad metodológica”, añadió.