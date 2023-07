Cae otro del Frente Amplio: Romero Hicks apoyará la aspiración de Xóchitl Gálvez

El diputado Juan Carlos Romero Hicks se sumó este miércoles a la lista de personajes que se desistirán de participar en la contienda para ser el candidato presidencial del Frente Amplio por México.

"Después de varias reflexiones con amigos, familia y colaboradores, coincidimos en que estamos en un momento de definiciones de cara al México que queremos y merecemos, he decidido no registrarme como aspirante sino sumarme al liderazgo de Xóchitl Gálvez", dijo desde sus redes sociales.

Del mismo modo, explicó en su comunicado que la coalición del Frente Amplio por México tiene por objetivo "derrotar por la vía democrática a un régimen autoritario, regresivo e incompetente".

Romero Hicks no es el único que ha desistido de la contienda, pues otra figura como José Ángel Gurría Treviño, ex secretario de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) también anunció este lunes que no participaría en el proceso interno del Frente Amplio por México.

El pasado 02 de julio, el empresario Gustavo de Hoyos, expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) también dió un mensaje en sus redes sociales donde explicó los motivos por los que decidió no competir por la candidatura de la coalición.

"Seguiré trabajando por la alternancia en 2024. No me registraré en el proceso del Frente Amplio por México, pues las reglas restan competitividad a los aspirantes externos a los partidos. Impulsaré acciones afirmativas para que los líderes sociales puedan acceder a candidaturas", dijo en sus redes sociales.

Ese mismo día, el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa emitió un comunicado con el mismo fin.

“Como aspirante siempre planteé un proyecto democrático, incluyente, transparente y abierto y propuse de manera permanente un método de voto directo en las urnas, como sucede en todas las democracias. Es así como la ciudadanía expresa su interés y su voluntad", dijo.

En días anteriores, las senadoras Lyli Téllez y Claudia Ruiz Massieu también decidieron terminar su participación en la selección de candidatos del Comité Organizador y Observatorio Ciudadano del Frente Amplio por México.