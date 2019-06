Cámara de Diputados aprueba Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024

Tras cinco horas de discusión, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 con los votos en contra de la oposición; el documento fue enviado al Ejecutivo para sus efectos legales.

En la sesión extraordinaria, Morena y sus aliados avalaron el PND con 305 votos, la oposición en contra con 139 y el tablero electrónico registro tres abstenciones.

Ante la oposición que ha criticado el Plan Nacional de Desarrollo, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Mario Delegado Carrillo, afirmó que este proyecto refleja la voluntad de cambio manifestada por los mexicanos el 1 de julio de 2018.

“No me extraña por eso que las críticas sean fundamentalmente la añoranza de políticas pública fracasadas. Si ustedes tienen 100 razones para rechazarlo, nosotros representamos 30 millones para aprobarlo y cambiar la ruta de este país”, aseveró Mario Delgado.

Foto: Laura Lovera

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena enfatizó que el Presidente de la República está asumiendo ese reto, por tanto, no se puede presentar un plan como algunos partidos quisieran verlo, “se trata de cambiar el rumbo del país, se trata de construir un nuevo modelo de desarrollo económico que persigue fines diferentes a los que se persiguió durante el periodo neoliberal”.

A su vez, el panista Juan Carlos Romero Hicks, destacó que por primera ocasión la Cámara de Diputados puede dictaminar el Plan Nacional de Desarrollo, esa es la parte republicana valiosa; “lo lamentable es que la oportunidad fue desperdiciada’’.

305 votos a favor, 139 en contra y 3 abstenciones. Aprueban el #PlanNacionalDeDesarrollo 2019-2024. https://t.co/JmpOruwaG5 — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) June 27, 2019





PND es una proclama

En su oportunidad, el priista René Juárez Cisneros, resaltó que el documento “es una proclama, no es un Plan Nacional de Desarrollo’’.

El coordinador parlamentario refrendó que éste "no incorpora los principios fundamentales que establece la ley, la Constitución, que tienen que ver con preservar la soberanía nacional, preservar la vida democrática, el régimen democrático en México, el fortalecimiento del federalismo y el municipio. No los garantiza este documento, tiene esa deficiencia".

"Tampoco aguanta, no soporta el mínimo rigor metodológico, no tiene diagnóstico, no tiene estrategias, no define metas, no específica objetivos claros. Además de identificar cuando menos 100 inconsistencias, errores o insuficiencias que afectan y que dañan a las y los mexicanos", enfatizó.

Foto: Laura Lovera

Asimismo Verónica Juárez Piña destacó que “hoy somos testigos de un acto más de simulación, porque desde un principio tuvimos incertidumbre, desde que recibimos los documentos y después, de manera unilateral, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados decide aprobar el documento de 64 páginas”, indicó en declaraciones de la prensa.

Juárez Piña sostuvo que el PND no cumple con los requisitos que establecen la Ley de Planeación y la Constitución, y la Cámara de Diputados, pues asegura que como órgano de control del Ejecutivo federal, pierde la oportunidad de reconocer que no es un Plan y que se tendría que regresar con todas las observaciones que se hicieron en parlamento abierto.

“Para nosotros es una arenga de campaña en donde se mencionan algunos programas, pero no hay un diagnóstico, no hay estrategia, no hay objetivos, no hay indicadores. Entonces, ¿cómo continuar con la responsabilidad que tendrá esta Cámara de Diputados de darle seguimiento y hacer observaciones?”, aseveró la legisladora.

No hay hoja de ruta

El diputado Tonatiuh Bravo Padilla, coordinador de Movimiento Ciudadano, afirmó que el PND tiene algunos elementos que cubren los fines constitucionales, "pero hay una clara manifestación de que en varios casos sólo se cubrieron de manera parcial y en algunos no se cubrieron”.

Foto: Laura Lovera

“No se cumplen muchos de los requisitos que establece la ley de planeación: establecer objetivos, metas, estrategias. No se habla una sola palabra de cuál presupuesto o recurso se van a usar, como lo establece la Ley de Planeación”.

“El riesgo que se corre es no tener una carta de navegación adecuada, una hoja de ruta correcta, para que todos entendamos a dónde va el país y todos podamos remar al mismo lado”, dijo Bravo Padilla.