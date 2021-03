Cámara de Diputados recibe reforma de AMLO a Ley de Hidrocarburos

La Cámara de Diputados recibió este viernes la iniciativa de reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador a la Ley de Hidrocarburos, con la cual ahora el Ejecutivo busca revocar permisos de combustibles a privados en caso de reincidencia en el incumplimiento a diversas disposiciones .

La expectativa del Ejecutivo federal es que dicha ley sea aprobada antes de que termine el presente período de sesiones, el 30 de abril.

La propuesta de reforma a la Ley de Hidrocarburos busca recuperar el control de la industria tanto en exploración y producción como en transformación, logística, distribución y hasta venta al público e importación de combustibles.

De acuerdo con las fuentes consultadas por El Sol de México la nueva ley de hidrocarburos no pretende cambiar los contratos y convenios que fueron expedidos bajo la reforma energética.

Se mantendrían en los mismos términos y condiciones los actuales acuerdos petroleros de exploración y explotación de los yacimientos registrados en la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), así como las asociaciones entre Pemex y otras petroleras en yacimientos específicos como es el caso de Zama en donde Pemex y Talos Energy acaban de llegar a un acuerdo. El pacto establece que la firma extranjera se quedaría a cargo de la operación y administración del campo.

La nueva Ley de Hidrocarburos pretende el control operativo de la industria tanto en exploración y producción como en transformación, logística, distribución y hasta venta al público e importación de petrolíferos, un esquema similar al que se tenía cuando los privados sólo trabajaban por cuenta y orden de Pemex.

La iniciativa, dicen las fuentes, no se mete con las rondas petroleras y todo lo firmado en la administración de Enrique Peña Nieto, todo eso se queda como está. En eso no se mete el proyecto legislativo que aún no conocen los senadores.

Con la iniciativa se busca reafirmar el control, la regulación del Estado en exploración, producción, abastecimiento, industrialización y distribución de combustibles, en uno de los borradores que se están trabajando se plantea incuso que haya un control de precios en la gasolina y el diésel.

En relación con las importaciones de combustibles se pretende que sea Pemex la única entidad para la compra e internación del producto y que los precios no sean fijados a través de la oferta y la demanda, sino con una ganancia regulada derivada de los precios que puede ofrecer cada una de las Terminales de Almacenamiento y Reparto.

Las fuentes explicaron que uno de los motivos más importantes para la nueva Ley de Hidrocarburos es terminar con los esquemas de precios fijados por la libre competencia, la idea es que las Terminales de Almacenamiento controlen de manera regional los precios en función de su propia oferta y demanda y de esa manera controlar las ganancias de los gasolineros.

El esquema de precios en los petrolíferos sería determinado a partir de mercados regionales, que estarían vinculados a las terminales de Pemex o privadas que trabajen para la petrolera.

Hasta ahora no se ha definido si impedirán la libre importación de gasolina, diésel y gas LP,; sin embargo, se mantendría el cobro del IEPS que podría ser extensivo al gas.

