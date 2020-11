Cambio de gobierno en EU pesó en exoneración de Cienfuegos: investigador de UNAM

El cambio de la élite política, gubernamental y burocrática en Estados Unidos, que está en proceso, pesó en la decisión de retirar los cargos de lavado de dinero y narcotráfico al general Salvador Cienfuegos Zepeda.

“Me parece que es un adelanto de un nuevo entendimiento entre las relaciones de México y los Estados Unidos, desde la perspectiva de Washington”, afirmó el doctor Javier Oliva Posada, profesor investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM.

Puedo argumentar, en el sentido de que esto sí pasa por el cambio de gobierno en la Casa Blanca. ¡Es indudable!

Experto en Fuerzas Armadas, el catedrático universitario en entrevista con El Sol de México, comentó: “Sí creo que pesó más en este proceso, la articulación política, después de la elección en los Estados Unidos. Ahí está la clave”.

"México es miembro del Comando del Norte. México es un aliado. No pueden tratar los militares así a sus aliados", afirmó.

Recordó que incluso, el general James Norman Mattis, secretario de Defensa de los Estados Unidos, impuso la condecoración “Soldado Honorable” al general Cienfuegos.

"No podría ser que si la DEA lo investigaba, lo condecoraran. ¡Por caridad! ¡Engañar a todo el sistema de inteligencia militar! No. Da risa, da risa".

El doctor Oliva cuestionó a la agencia de Administración de Drogas (DEA) por sus siglas en inglés y sus actividades en México.

“Las investigaciones criminales de los Estados Unidos, no quieren decir que sean veraces. Y esto forma parte de una afectación a las relaciones diplomáticas entre dos países que deberían entenderse mejor”.

Respecto a este caso, lo primero que hay que decir es que las agencias, sobre todo la DEA, tiene un papel muy cuestionable respecto de sus capacidades de investigación.

Lo segundo: Así no se trata a los vecinos.

Y la tercera: la actitud del gobierno mexicano ha sido menos que tibia, actitud sumamente tibia.

Manifestó: “Me imaginaba que por ser un ex secretario de la Defensa, se le iba a brindar asistencia. No estuvo la embajadora de México en Estados Unidos; no fue el primer cónsul. No hubo presencia consular en Brooklyn".

¿Fue una presión del gobierno de México, para que la DEA, se retirara de México?

-No. No creo francamente. Simplemente, me parece que la acusación de la DEA no tenía sustento contra el general Cienfuegos.

Acuérdate que primero son las audiencias y luego el juicio. Entonces, para detener a un funcionario de ese nivel, en los primeros minutos presentas las pruebas, no puedes dejar espacio a la especulación, como sucedió en este caso.

¿Fue un desdén del gobierno de EU no avisar a México que iban a detener al general Cienfuegos?

-Absolutamente. La verdad es que el gobierno mexicano ha sido muy tibio en su reacción. El que actuó mejor fue el Senado de la República cuando manda ese comunicado a la Embajada de EU firmado por los coordinadores de las 6 fracciones parlamentarias. El Senado de la República es el responsable de la política exterior.

No hay visión exterior en el gobierno. No hay un planteamiento de largo plazo. No hay una articulación de la proyección de los intereses nacionales. Estamos en una sucesión de improvisaciones.

¿Está el canciller Marcelo Ebrard, tiene a su cargo la política exterior?

-Pues, en esta coyuntura no se mostró.

¿No sería también presión por parte del Ejército?

-No, esta variable sí la descarto.

Y creo, que sí pesó más en este proceso, la articulación política después de la elección. Ahí está la clave.

¿Por el hecho de que México no reconoció el triunfo de Joe Biden?

-Va a cambiar la élite política, gubernamental y burocrática en los Estados Unidos. De hecho ya están en ese proceso. Entonces, sí me parece que es un adelanto de un nuevo entendimiento entre las relaciones México y Estados Unidos. Eso sí, pero más desde la perspectiva de Washington, no de México.

NO SE FINCARÁN RESPONSABILIDADES

¿Al llegar a México le van a fincar responsabilidades al ex titular de la Sedena?

-Nada. Por qué, de dónde. Ninguna. Absolutamente ninguna.

¿El Departamento de Justicia dice que como México ya realiza su propia investigación, decidieron retirar los cargos?

-Entonces, sí en Estados Unidos no tiene ningún cargo, cuáles le van a fincar en México? Sería muy lamentable que nosotros como país estuviéramos como secuela de insinuaciones extranjeras, en donde no hay nada. Le levantaron los 4 cargos, qué le van a fincar.

¿La juez Carol B. Amon, fue más clara y dijo que era una cuestión política y por eso desestimaba los cargos?

-Ese, ya es un terreno más difícil.

Recordó el doctor Oliva que México forma parte del Comando Norte. “México es un aliado. No pueden tratar los militares a sus aliados así”.

¿Condecoraron al general Cienfuegos?

-Sí. El general James Norman Mattis le impuso la condecoración “Soldado Honorable” al general Cienfuegos.

¿No podría ser que sí la DEA lo investigaba, lo condecoraran?

-¡Por caridad! ¡Por caridad! ¡Engañar a todo el sistema de inteligencia militar! Da risa, da risa.

Esto tiene que ver con los presupuestos del próximo año inter agenciales. Esto se traduce en las disputas en la Cámara de Representantes de los EU, porque ahí es donde asignan los presupuestos. A ver cuánto le van a dar a la DEA.

Sobre el papel cuestionable de la DEA en México, recordó lo que pasó con Rafael Márquez, el futbolista más premiado en la historia de México.

“Cuando estaban las eliminatorias para el Mundial, la DEA le incautó sus cuentas bancarias, por relaciones con el (cartel) Nueva Generación a él y un cantante”.

“Y qué paso con las acusaciones contra Rafa Márquez? Terminó siendo el capitán de la Selección jugando en el Mundial.

Esto es que las investigaciones criminales en los EU no quiere decir que sean veraces. Y esto forma parte de una afectación a las relaciones diplomáticas entre dos países que deberían de entenderse mejor.

¿Deja mucho que ver lo que hace la DEA en México?

-¡Claro, imagínate: Liberar al general sin cargos¡

Entonces, qué acusaciones le van a fincar en México: sobre la tenencia de su coche o el pago del agua. No hay nada. No hay sustento. Con un líder de ese nivel, crees que se va a permitir una falla? ¡No puede ser!