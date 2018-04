Campaña de Anaya "se está pejeizando", nos están copiando en todo: Ebrard

SANTIAGO IXCUINTLA.- Marcelo Ebrard Casaubón, coordinador de campaña de la primera circunscripción de Andrés Manuel López Obrador, dijo que el cuarto de guerra de Ricardo Anaya "se está pejeizando"; primero copiaron su propuestas de campaña, las reuniones mañaneras y ahora, hasta la ruta proselitista.

Luego de que coincidieran en el Hotel Fiesta Inn de Tepic, Nayarit, con Miguel Ángel Mancera, miembro del cuarto de guerra de Ricardo Anaya, candidato de "Por México al Frente".

"Están siguiendo todo, no me extrañaría. Yo digo que están copiando todo, no me extrañaría que estén copiando hasta la ruta. Ya ves que ya están dando conferencia en la mañana, se están pejeizando", declaró a los medios antes de iniciar el primer mitin en Santiago Ixcuintla.

Marcelo Ebrard Casaubón VIDEO Gabriela Jiménez, enviada.mp4

Ebrard Casaubón desconoce si el equipo de Anaya Cortés se hospedó en el mismo lugar, asegura que sólo se vieron por casualidad durante el desayuno con Mancera Espinosa, pero no cruzaron palabra, ya que la relación quedó muy mal.

López Obrador no se enteró de la presencia del jefe de gobierno de la Ciudad de México, pues desde temprano sostuvo un desayuno en otra localidad, sin embargo, no precisó con quienes.

Ayer, Ricardo Anaya se reunió con el Grupo Monterrey, mientras que AMLO realizó su segundo día de campaña en tres localidades de Nuevo León: Santa Catarina, Benito Juárez y Apodaca.

También repitieron ruta en Tamaulipas y en Chihuahua.