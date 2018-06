Cancillería "muy fría" en defensa de migrantes mexicanos en la frontera: El Bronco

Irapuato, Guanajuato.- El candidato independiente a la presidencia de México, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, dijo que la Secretaría de Relaciones Exteriores se ha visto “muy fría” en la defensa de los migrantes mexicanos, ante el endurecimiento de las políticas migratorias del gobierno de Estados Unidos.

Incluso, durante su visita a Irapuato, “El Bronco” aseguró que si el presidente Enrique Peña Nieto decide ponérsele enfrente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para hacer una defensa valiente y real de los migrantes mexicanos, él lo respaldaría en este momento.

Me sumaría al presidente Peña Nieto si se pone enfrente al presidente Trump en este momento, yo creo que todos debemos sumarnos al gobierno mexicano para exigirle no sólo al presidente Trump, sino a los americanos que no permitan que su presidente trate mal a los inocentes y a los niños

Condenas del gobierno son como llamadas a misa



Jaime Rodríguez Calderón dijo que no basta con condenar las acciones del gobierno estadounidense, pues dijo que estas condenas son como “llamadas a misa, las escucha quien quiere”.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores tiene que ponerle la atención ahorita al asunto, no es para que el próximo gobierno lo resuelva, ahorita se tiene que resolver porque no podemos permitir que niños se queden sin sus papás" refirió el candidato.

“En la Secretaría de Relaciones Exteriores están siendo omisos, están siendo muy fríos, la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene que ponerse las pilas y tiene que trabajar en ese sentido y obviamente los gobernantes de las zonas fronterizas también tienen que trabajar en ese tema y tienen que hacerlo de forma conjunta" pidió Rodríguez Calderón.

“Estados Unidos es Estados Unidos, el presidente puede hacer lo que quiera allá, condenar estas acciones es como las llamadas a misa, lo que tiene que hacer México es generar oportunidades, que no dejemos que nuestra gente se vaya a Estados Unidos, que empecemos a generar oportunidades de trabajo, para qué esperamos al nuevo gobierno, si ahorita está el problema y fue generado por la falta de oportunidades en México, porque ninguna persona en su sano juicio se iría de México, si tuviera oportunidades de trabajo y ninguna persona se llevaría a niños a peligrar”, finalizó el Bronco

