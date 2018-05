Candidatos, listos para el segundo debate; de nuevo el ausente fue AMLO

TIJUANA.- Todo listo para que este domingo se lleve a cabo el segundo debete presidencial en esta ciudad con los candidatos Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya Cortés, José Antonio Meade Kuribreña y Jaime Rodríguez Calderón.

Este encuentro girará en torno a "México en el mundo", donde cada candidato presentará sus propuestas sobre política exterior. Las preguntas, que por primera vez serán hechas por ciudadanos presentes de viva voz, serán de los temas: Comercio internacional e inversión, Seguridad fronteriza y crimen transnacional, y Derechos de los migrantes.

Para este debate el gimnasio del campus Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California se encuentra preparado para recibir a los cuatro contendientes, quienes tendrán la oportunidad de caminar a lo largo del set para tener más cercanía con el público que será conformado por 42 ciudadanos residentes de este municipio.

Así fue su día previo:

Quedará claro que somos los más chingones: Meade

José Antonio Meade afirmó esta tarde, que en el segundo debate presidencial quedará acreditado con contundencia que su alternativa es la que tiene mayor claridad, rumbo y la posibilidad de darle al país mucha más certeza.



“Al final del día, lo que queremos que quede claro es que somos los más chingones”, enfatizó a su llegada a la Universidad Autónoma de Baja California, sede del debate presidencial.

José Antonio Meade dijo estar preparado para discutir los temas que habrán de abordarse en el debate organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), ya que se trata de rubros que ha tenido oportunidad de desarrollar a lo largo de sus 20 años de carrera en el servicio público.

Foto cortesía

Recordó que su paso por cinco secretarías de Estado le permitirá hablar abiertamente de comercio exterior, inversiones, seguridad y migración.

A lo largo de este sábado, José Antonio Meade ha sostenido diversas reuniones de preparación con su equipo de trabajo de cara al debate que tendrá lugar mañana por la noche en esta ciudad fronteriza.

Esta mañana, el abanderado presidencial tuvo oportunidad de saludar a un nutrido grupo de militantes del PRI que se congregaron en las calles de Tijuana para manifestarle su respaldo en el debate entre aspirantes presidenciales.

Quiero quitar a los políticos huevones: Bronco

El candidato independiente a la Presidencia de México, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, llamó “huevones” a los políticos, asegurando que en caso de llegar a la presidencia dejará de dar dinero a la gente, para ofrecerles empleo.

“Los demás no tienen conocimiento de lo qué pasa en el norte, por eso se la pasan repartiendo el dinero de los que trabajamos en el norte”.

El gobernador con licencia de Nuevo León, aseguró que va en el último lugar en las encuestas porque no les ha pagado ni un solo peso.

“Vamos creciendo, las encuestas me ponen abajo porque no les pago , de eso se mantienen, no sirven para otra cosa”.

Momentos antes de ensayar para el segundo debate entre los candidatos a la Presidencia, Rodríguez Calderón afirmó que todavía quedan 40 días en la campaña, tiempo suficiente para rebasar a los otros candidatos.

El candidato independiente a la presidencia de México, estuvo ensayando por espacio de 50 minutos en el campus Tijuana, retirándose acompañado de su equipo de campaña.

Anaya ya platicó con Zavala

El candidato a la Presidencia de México de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, reconoció que ha conversado con la ex aspirante independiente, Margarita Zavala, luego de que esta abandonara la contienda.

“Hemos tenido comunicación, ha sido telefónica, espero pronto en persona”, declaró.

Momentos antes de ensayar para el segundo debate presidencial, Anaya Cortés reiteró su petición para que los candidatos hagan público un examen médico.

El abanderado panista también opinó sobre la presencia en Tijuana del secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya.

Sergio Caro/ La Voz de la Frontera

Respecto al debate, celebró que por primaria vez en la historia se vaya a permitir que el público cuestione a los candidatos.

“Es un ejercicio muy interesante participación activa de ciudadanos que nos van a hacer preguntas , y teniendo oportunidad de dialogar. Es un ejercicio inédito”, resaltó.

Ricardo Anaya llegó al ensayo acompañado del presidente nacional del PAN, Damián Zepeda y Salomón Chertorivski, responsable de propuesta y programa de gobierno.