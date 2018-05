Candidatura de Nestora está firme, pero pueden bajarla si gana la senaduría: INE

Pese a las acusaciones de doble nacionalidad, la candidatura de Nestora Salgado al Senado está firme, pero no así su llegada a la Cámara Alta, ya que en caso de ganar deberá de demostrar que sólo es mexicana y no estadounidense, pues de lo contrario se le negaría la constancia de mayoría, aseguró el consejero Benito Nacif Hernández.









“El registro de Nestora Salgado como candidata al Senado de la República es un acto del Consejo General del INE que está firme, y ella por lo tanto es una candidata con derechos plenos. La segunda cosa es que el momento de revisión de requisitos de elegibilidad previo al registro ya pasó, y habrá, en caso de que el resultado de la elección le favorezca a ella o a cualquier otro un segundo momento de revisión de requisitos de elegibilidad antes de que se le otorgue la constancia de mayoría”, dijo el también presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos.

Hay que recordar que el artículo 32 de la Constitución prohíbe a los mexicanos que cuenten con otra nacionalidad a postularse como candidatos de elección popular, un supuesto que estaría violando Salgado en caso de demostrarse que además de mexicana es estadounidense.





Nacif Hernández reconoció que el INE no revisó si ella contaba con doble nacionalidad, esto debido a que los protocolos de revisión de elegibilidad establecen que sólo harán un requerimiento de este tipo si hay elementos para sospechar que el aspirante a la candidatura incumple con los requisitos, tal como ocurrió con Napoleón Gómez Urrutia.





“Hay un conjunto de requisitos negativos como no ser ministro de culto, no tener una doble nacionalidad, que sólo los revisamos cuando se presenta una queja o cuando hay indicios claros de que se incumple ese requisito. En el caso de Nestora Salgado no entramos a la revisión de ese requisito porque acreditó fehacientemente su nacionalidad mexicana”, añadió.









Por el momento, el Partido Revolucionario Institucional ya solicitó al INE el expediente del registro de Salgado como candidata para verificar si ocultó su estatuidos de nacionalidad, y en su caso interponer los recursos legales necesarios.