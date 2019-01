Denuncia contra Romero Deschamps es por robo de combustible, confirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que sólo existe una denuncia contra el líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Carlos Romero Deschamps, y es por robo de combustible, sin embargo no ha sido ratificada.

"De todas las denuncias presentadas, solo en una se le acusa de participar en el robo de combustible. Pero no ha sido ratificada", dijo durante su conferencia matutina, quien reiteró que no se "perseguirá a nadie" sin pruebas.

Mencionó que se continuará con la recopilación de información, pues en esta administración no se actuará por consigna ni se perseguirá a nadie sin que existan elementos, pero tampoco se permitirá que se actúe al margen de la ley.

En días pasados, López Obrador aseguró que procedería contra el líder petrolero si las denuncias estaban sustentadas.

“No protegemos sindicatos, no protegemos a líderes sindicales. El gobierno no tiene dirigentes sindicales preferidos, no hay línea de proteger a nadie, eso ya cambió. Y si existen investigaciones en contra de dirigentes sindicales siguen su curso, no se van a detener”, declaró en otras de sus conferencias mañaneras en Palacio Nacional.