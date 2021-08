Carta de Corresponsabilidad no será obligatoria, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que la carta de corresponsabilidad para el regreso a las aulas no es obligatoria y aseguró que quienes así lo deseen podrán quedarse en casa pues se mantendrán los programas de clases virtuales.

"¿Ustedes creen que yo tuve que ver con la carta? Pues no, fue una decisión abajo. Si me hubiesen consultado, hubiese dicho no. Somos libres, prohibido prohibir, pero todavía tenemos que ir limpiando en el gobierno de estas concepciones burocráticas autoritarias, y desde luego terminar de limpiar el gobierno de corrupción y de ineficiencias, de demoras", aseveró.

Durante la conferencia matutina, López Obrador descartó que vaya haber represalias para los padres de familia que no firmen la carta, que en su opinión fue producto del ocio, que no tienen que hacer por parte de un burócrata.

“Están inventando cosas. La carta no es obligatoria. Si van los niños a la escuela y no llevan la carta, no le hace. Nosotros aquí tenemos todavía que enfrentar esta concepción burocrática, autoritaria, que se heredó del periodo neoliberal”, aseguró.

Sobre el respaldo de la Unicef en la estrategia de regreso a las aulas, el mandatario dijo que se entregará toda la información que esta instancia solicite.

"Si nosotros supiéramos que van a correr riesgos los niños, pues sencillamente no se inicia el ciclo escolar", expresó.