Mi ciclo se completó, no dejo asuntos pendientes; la carta de renuncia de Julio Scherer

Julio Scherer Ibarra aseveró que no hay ningún asunto litigoso que detenga las obras más importantes de la administración de Andrés Manuel López Obrador y las iniciativas que se presentaron llegaron a buen término, sólo quedan tres reformas que se van a presentar seguramente pronto.

"Me voy muy agradecido con el presidente. Me dio la oportunidad siempre de hacer propuestas que, consideramos, que debían de hacerse en beneficio de la gente más pobre. Creo que se pudo hacer un trabajo muy bueno. Yo siempre recibí recomendaciones de él. Me gustó mucho trabajar en beneficio de las personas", expresó.

Visiblemente emocionado, el hasta ahora Consejero Jurídico se dijo agradecido con el presidente López Obrador y con el gabinete al que sirvió, además de satisfecho pues cumplió con los objetivos que se tenían previstos desde el inicio de la administración.

"Hay compromisos finitos, los de la lealtad y los de la amistad son irrenunciables; mi gratitud para cada uno de sus colaboradores, presidente, pero para usted mi gratitud infinita", expresó Scherer Ibarra.

Aseveró que durante más de dos décadas conoció a López Obrador, "tanto como un hombre puede conocer a otro en las complejidades de la amistad" y tuvo la oportunidad de acompañarlo en tiempos aciagos de persecución y de recibir su invitación al que consideró el caro más importante de su carrera.

"En lo personal, me voy muy satisfecho, muy honrado con mi puesto, muy agradecido con todo el gabinete al que serví, pero, sobre todo, muy agradecido con el presidente porque tuvo un trato muy satisfactorio", afirmó.

Scherer descartó ser el autor de la reforma que buscaba ampliar el mandato de Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y la propuesta que elaboró la Cámara de Diputados llegó hasta donde el propio ministro lo consideró.

"Él decidió bajarse de esa propuesta, no se concluyó, él presentó una reforma del poder judicial para el poder judicial, creo que esa reforma debe concluirse, es una reforma para eliminar la corrupción y cambiar el nepotismo dentro del poder judicial, ojalá que se pueda avanzar", dijo.

Julio Scherer expresó que, si el presidente se lo autoriza, a título personal seguirá ayudando en lo que se pueda, "siempre sirviendo al presidente y siempre sirviendo a este gobierno en el que confío plenamente".

En redes sociales, se difundió la carta de renuncia de Scherer en la cual agradece la confianza y el apoyo que como Consejero Jurídico de la Presidencia le manifestó en todo momento, "pero sobre todo la oportunidad de contribuir al desarrollo de la cuarta transformación de México que, tengo la certeza, va cristalizándose paulatinamente".

"Cumplida la encomienda pactada, mi ciclo se completó y es tiempo para retomar las actividades que dejé en pausa para formar parte de un proyecto de Nación, encabezado por usted, en el que creí y en el que creo", expresa.