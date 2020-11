Caso Cienfuegos, en pausa hasta que termine proceso electoral de EU: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este miércoles que esperará a que se definan los resultados de la elecciones presidenciales en Estados Unidos para proseguir con su queja por la captura sin previo aviso del exsecretario mexicano de Defensa Salvador Cienfuegos en California.



"Es cierto que se envió una nota diplomática y que han habido llamadas entre el canciller Marcelo Ebrard y el fiscal general de Estados Unidos (William Barr) sobre este tema y también ha intervenido la Fiscalía General de la República, nada más es eso lo que se ha llevado a cabo, pero todavía estamos esperando que se resuelva la situación electoral", dijo.



Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario señaló que no quiere "mezclar" el tema del exfuncionario, quien fue secretario de Defensa durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), y la elección presidencial de Estados Unidos, en la que López Obrador no ha reconocido todavía la victoria del demócrata Joe Biden.



"Lo estamos haciendo con prudencia precisamente para que resuelvan en Estados Unidos lo de las elecciones, no mezclarlo", dijo.



López Obrador es de los pocos mandatarios del mundo que no ha reconocido la victoria de Biden y pide esperar a que se resuelven las acusaciones de fraude electoral que ha vertido Donald Trump sin pruebas.



"Falta poco y, si hay impugnaciones, existen poderes judiciales estatales y la corte, pronto se va a saber", dijo López Obrador.



El general Cienfuegos Zepeda fue detenido el 15 de octubre en el aeropuerto de Los Ángeles y es acusado por la Corte Federal de Brooklyn, Nueva York, de tener vínculos con el narcotráfico y por presuntamente blanquear fondos de la delincuencia organizada.



El pasado 29 de octubre, el Gobierno de México manifestó su desacuerdo con el de Estados Unidos por no haber compartido la información que llevó a la detención del general Salvador Cienfuegos.



"Le hemos hecho saber a Estados Unidos nuestro profundo descontento de que no se haya compartido esa información con nuestro país", dijo entonces el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.



La semana pasada, Cienfuegos tuvo su primera audiencia ante la Corte Federal de Brooklyn, Nueva York, que ordenó detenerlo y se declaró no culpable de los cuatro cargos que le fueron leídos.



Cienfuegos era considerado uno de los militares más reputados de las Fuerzas Armadas y muy estimado entre la tropa, una carrera empañada por la masacre de Ayotzinapa y, ahora, por su detención a petición de la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA, en sus siglas en inglés).