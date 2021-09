Lozoya se quedó con el dinero de los sobornos de Odebrecht, acusa Ricardo Anaya

En su tercera revelación, a través de una serie de videos, el ex candidato presidencial Ricardo Anaya Cortés acusó al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, de quedarse con seis de los 10 millones de dólares que le dio la constructora brasileña Odebrecht, y al presidente Andrés Manuel López Obrador de dejar que se los quede.

En opinión de Anaya dos meses después de que, según Lozoya, se repartiera el dinero de Odebrecht, los 6 millones de dólares seguían en la cuenta en la que él recibió los depósitos.

“Lozoya no lo repartió, se lo quedó. No solo me están echando la culpa de algo que es falso. Lo peor es que estas ‘ratas’ todavía tienen el dinero.

“López Obrador lo sabe y lo está dejando quedarse con el dinero, a cambio de torcer los hechos para echarnos la culpa a sus adversarios”, acusó.

Anaya Cortés indicó que Odebrecht dio cuatro millones de dólares a Lozoya como adelanto, previo a las elecciones en las que Enrique Peña Nieto ganó la Presidencia de México.

El objetivo fue que el Gobierno de México adjudicara la ampliación de la refinería de Tula, Hidalgo, a Odebrecht, contrato que se firmó por más de mil 436 millones de pesos.

Una vez que Peña Nieto resultó electo y Emilio Lozoya fue nombrado director de Pemex, refirió, la firma brasileña le pagó otros seis millones de dólares, dinero depositado a una cuenta de la compañía Zecapan.

En 2018 apareció el presunto dueño de Zecapan, quien desde 2012 era socio de Emilio Lozoya, y los seis millones de dólares los recibió de una mujer originaria de Hidalgo, como pago por una novedosa tecnología para asfaltado, que apenas se encontraba en desarrollo.

El ex presidente del PAN refirió que la versión de señora de Hidalgo no puede comprobarse porque la mujer, identificada como Fabiola Tapia, murió en octubre de 2014.

Pero lo extraño, en opinión de Anaya Cortés, es que la mujer hubiera tenido dinero suficiente para al socio de Lozoya porque su domicilio en el municipio de Tlamaco era humilde: “Una casa modesta, en un poblado pequeño”. Además, en su testamento, la señora solo la mujer dejó un inmueble muy modesto, dijo.

Acusó que en la trama de Odebrecht los testigos clave están muertos y la FGR prefiere ignorar las pruebas para creer la versión de Lozoya, en vez de investigar a fondo el destino del dinero.

“Lo que pasa es que no importa que la historia sea absurda y que todas las pruebas demuestren lo contrario. Mientras Lozoya diga que le dio el dinero a los del PAN, López Obrador está feliz”.

De acuerdo con el panista no importa que todas las pruebas demuestren que Emilio Lozoya se quedó con los seis millones de dólares de Odebrecht sino la declaración del exdirector de Pemex que afirma que “le dio el dinero a los del PAN”.

“Andrés Manuel, me quieres fregar a la mala. Me quieres meter 30 años a la cárcel, y a los verdaderos culpables los estás dejando libres y quedarse con los seis millones de dólares que se robaron a cambio de que digan lo que a ti te conviene”, aseveró al anunciar que este viernes completará la miniserie.

Apoya a Marko Cortés

En otro video, difundido por el candidato a la presidencia del PAN, Marko Cortés Mendoza, el excadidato presidencial le muestra su apoyo y apela por la unidad de en el seno de blanquiazul, cuyo proceso interno ha sido cuestionado por sus propios militantes.

Me da mucho gusto contar con el respaldo de nuestro ex candidato presidencial, @RicardoAnayaC. Continuaremos trabajando en equipo para construir un México en paz, con justicia y oportunidades para todos. pic.twitter.com/O8swiL3HwX — Marko Cortés (@MarkoCortes) September 30, 2021

"Hoy más que nunca México necesita un PAN unido y fuerte. ¡Ánimo Marko!, todo mi apoyo. Por la unidad del PAN y por el bien de México", afirma Ricardo Anaya.

Marko Cortés estará este jueves en la toma de protesta de José Alfonso Magallanes Rubio y Miguel Ángel Esquivias Esquivias, como presidentes municipales, respectivamente, de Tequila y Tepatitlán de Morelos, Jalisco.