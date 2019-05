Celebra AMLO que exista oposición a su gobierno

El Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró las manifestaciones que se llevaron en distintos puntos del país en su contra y los invitó para que “continúen protestando, la democracia son equilibrios, contrapesos”.

Tienen todo su derecho de manifestarse.

"Yo hasta celebro que se organizara esta manifestación, y ojalá y se siga manifestando con libertad quienes no están a favor del gobierno. Esto es lógico, es natural”, expresó en la conferencia mañanera.

Después de considerar que los conservadores están enfermos de corrupción y debería crearse una asociación para que aprendan con terapia, que el dinero no da la felicidad.

“Hago un llamado a todos para que se dé así. Es una enfermedad y hacer terapias para reincorporar a mucha gente que tiene como propósito fundamental el enriquecerse a costa de lo que sea sin escrúpulos morales. Hay que crear una asociación para recuperarlos a muchos. Hacerles ver que el dinero no es la vida que no es lo material lo que da la felicidad”, afirmó.

Insistió en que las manifestaciones son naturales porque no aceptan que se les dé preferencia a los pobres, que se termine con la corrupción y se acabe con los privilegios en el gobierno.

“Es una política nueva es una transformación y esto desde luego que no gusta molesta a quienes tienen todo su derecho a manifestarse”, comentó.

Aunque en las marchas manifestaron cerca de 15 mil personas, López Obrador opinó que no participaron sus principales opositores, pues se esconden detrás de la manipulación.

No obstante, reiteró que no le va a fallar al pueblo de México y tampoco, los privará del derecho a la libre manifestación, porque él fue opositor y la censura, “sería una incongruencia de parte nuestra, que no se permitiera la libre manifestación de las ideas”.