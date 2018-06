César Duarte enfrenta proceso y consecuencias: José Antonio Meade

José Antonio Meade Kuribreña informó que están a la espera de que Estados Unidos obsequie la extradición del exgobernador de Chihuahua, pues la solicitud de la misma ya está presentada.

“Habrá que estar pendiente de que la obsequien (la extradición) y habrá que revisar en Estados Unidos porqué no se ha obsequiado, porque solicitada está y de tiempo atrás”.

En entrevista con la OEM, el candidato de la coalición Todos por México dijo que el voto útil es para el que va a ganar “que soy yo... y en favor del candidato que está preparado, que soy yo. No hay voto útil para quien ha probado ser inútil en su campaña, en su gestión y en su trayectoria de vida”, refirió.

Si usted dice en Chihuahua que meterá a la cárcel a César Duarte, muy seguramente usted aquí ganaría, ¿qué opina de ello?

- Mira, yo he planteado siempre que debemos tener ministerios públicos autónomos y que cualquiera que haya violentado a la ley tendrá que enfrentar consecuencias, y eso lo he dicho en todos los casos y lo he puesto en práctica en mi gestión, hoy César Duarte está enfrentando un proceso, y ese proceso tendrá las consecuencias que el propio proceso y la investigación señale.

¿Por qué no ha sido expulsado Duarte del PRI?

- César Duarte hoy está enfrentando un proceso y estamos atentos de que ese se desahogue, de hecho hoy está solicitada la extradición de César Duarte a los Estados Unidos, habrá que estar pendiente de que la obsequien y habrá que revisar en Estados Unidos porqué no se ha obsequiado, porque solicitada está y de tiempo atrás.

¿Cuál es la expectativa del PRI en el proceso presidencial y para las candidaturas locales?

- Vamos a ganar Chihuahua, vamos a ganar las presidencias municipales, las diputaciones locales, las federales, las senadurías y la presidencia del país, y la vamos a ganar porque tenemos la mejor propuesta y el mejor perfil, y la vamos a ganar porque tenemos experiencia que da confianza, y la vamos a ganar porque ponemos el contraste en la gestión acreditada, no solamente con una experiencia de vida limpia, sino con propuestas que hacen sentido para Chihuahua, que el que puede garantizar un mejor futuro somos nosotros.

En materia de seguridad, desde su cuarto de guerra, ¿han detectado focos rojos en Chihuahua para el día de la elección?

- Los hay y no sólo para el día de la elección, en términos de la tendencia, Chihuahua en la última década llegó a tener 220 homicidios por cada 100 mil habitantes, 110 homicidios por cada 100 mil en el estado llegó a reducirlos a 22 y a 11 respectivamente, esto es, 90% de reducción en este indicador y hoy está perdiendo de nuevo la seguridad.

El gobernador Javier Corral ha aparecido en otros estados e inclusive en videos apoyando a candidatos de otras entidades, ¿no merece Chihuahua un gobernador de tiempo completo?

- Yo creo que sí, por los datos que estamos viendo acredita que sería muy bueno que tuviésemos en Chihuahua un gobernador que fuera contraparte en los retos de agua, en los retos de seguridad, en las dificultades que pasan en el campo, en el combate comprometido a la pobreza en las diferentes regiones.

Hay voces que dicen existe un pacto de impunidad entre AMLO y el presidente Peña Nieto, ¿qué dice ante esto?

- Hay un compromiso absoluto de esta campaña por ganar la elección y nosotros no vemos ningún interés de ningún actor por un resultado distinto, cada quien comprometido en lo suyo y nosotros comprometidos en hacer la mejor campaña y una campaña que sea exitosa y ganadora este primero de julio.