CFE auditará a empresas que no cumplan con tarifas de luz

Raudales de Malpaso, Chiapas.- El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador revertirá la política energética del expresidente Felipe Calderón, por la que se extinguió la paraestatal Luz y Fuerza del Centro y se benefició a la inversión privada en el ramo.

Durante la presentación del Plan Nacional de Energía Eléctrica, López Obrador anunció la eliminación de subsidios a las empresas privadas, como parte del Programa Nacional de Electricidad, por el que buscará fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad.

"Muchos piensan que esto no se habla lo suficiente y que el subsidio es para el consumidor. No, se está subsidiando a las empresas particulares y esto no sucede en ninguna parte del mundo.

2. Recuperar la vocación social de la @CFEmx, impulsar su capacidad de generación, superar el deterioro deliberado de sus plantas e instalaciones y ponerla en orden a través del #ProgramaNacionaldeElectricidad — Manuel Bartlett (@ManuelBartlett) 8 de diciembre de 2018

Una cosa es comprar energía y otra cosa es que además de comprar la energía a precio de mercado, se les dé un subsidio, eso no, eso se les va a terminar", advirtió desde la Central Hidroeléctrica de Malpaso.

La CFE realizará una auditoría para cancelar los contratos y subsidios de las empresas que no cumplan con las tarifas de respaldo eléctrico, el cual actualmente es costeado por la paraestatal, según explicó Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad.

"El mecanismo del mercado facilita a las privadas no pagar la correcta tarifa, no pagar el respaldo para las generadoras intermitentes. Entonces, tiene que tener atrás un respaldo de máquinas, el respaldo lo da la CFE, y hay que hacer un análisis de cuánto deben de pagar, para no estar subsidiadas", detalló al final de la presentación.

7. Auditaremos la red de gasoductos impulsada por administraciones anteriores, ya que solo le costó a la @CFEmx una inversión de 15 MMDD y altas tasas de interés sin aportarle nada. pic.twitter.com/a12OZ8PfsJ — Manuel Bartlett (@ManuelBartlett) 8 de diciembre de 2018

Además, modernizarán las 60 plantas hidroeléctricas del país, de las cuales, se espera la reapertura de entre 25 y 28 que se mantenían cerradas.

Para este plan, Rocío Nahle, secretaria de Energía, anticipó que para este plan solicitarán un presupuesto adicional, sobre el ya proyectado, de 20 mil millones de pesos.

"Ya lo había anunciado el presidente desde hace meses, ellos han pedido para el siguiente año 20 mil millones de pesos adicionales para lo que es el mantenimiento (de las hidroeléctricas), pero vamos a esperar en una forma responsable que los diputados cuadren y aprueben con la Secretaría de Hacienda el presupuesto", confirmó Nahle García.

El presidente de la República comentó que se planea alcanzar el doble de la generación de energía eléctrica y prometió que ya no se cerrará ni una sola planta más.

4. “Con ayuda del #ProgramaNacionaldeElectricidad se fortalecerá a la CFE para garantizar como derecho humano el acceso al servicio eléctrico.” @ManuelBartlett pic.twitter.com/D2UtAhgOaZ — CFEmx (@CFEmx) 9 de diciembre de 2018