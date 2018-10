Chocan Gómez Morín y Cortés en debate del PAN

Después de las denuncias de Manuel Gómez Morín por garantizar piso parejo en la renovación de la dirigencia nacional del PAN y de la gira que realizó Marko Cortés alrededor del territorio nacional, ayer los candidatos a presidir el albiceleste se encontraron en el debate que organizó el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido político.

En el auditorio que lleva el nombre del abuelo de su contrincante, Marko Cortés, le pidió a éste no difamar ni mentir, y que al término de la contienda se den la mano y trabajen por el PAN “te pido que lo que resta de la campaña ya no difames ya no mientas (como no lo hubiera hecho don Manuel) y que vayamos juntos”.

Foto: Ernesto Muñoz

Ante esto, el nieto de uno de los fundadores de Acción Nacional, reviró “deja a mi abuelo fuera de esto, que es una persona que está muy por encima de ti”, al tiempo que le criticó que “lo único que tienes azul, Marko, es la corbata”; por su parte Cortés le espetó que “el mayor panismo que tienes, es tu apellido”.

A pesar del formato del debate, ambos candidatos aprovecharon sus intervenciones para atacarse.

Marko Cortés pidió que detallara sus motivos para impugnar el triunfo de Acción Nacional en Naucalpan en 2015, los motivos que lo orillaron a acercarse al PRI y a Andrés Manuel López Obrador para tomarse selfies, y a formar parte de acuerdos con empresas petroleras que le implican una acusación directa en lavado de dinero.

Foto: Ernesto Muñoz

Dentro de las propuestas del exdiputado federal, se contempló aceptar más militantes, impulsar los talleres y cursos de doctrina, el modelo de asambleas y convenciones para elegir candidatos, así como impulsar los valores de la familia, de la vida y la garantía de dedicarse de lleno al partido mientras esté a cargo.

Morín Martínez del Río, enfiló en sus propuestas conformar al partido desde abajo y no desde las cúpulas.