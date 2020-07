Chocan Morena y PAN en inicio de sesión extraordinaria en el Senado

El PAN y Morena chocaron al iniciar la sesión extraordinaria en Senado de la República, lo que obligó a la presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa, suspender el arranque de los trabajos legislativos.

La senadora panista Martha Cecilia Márquez subió a la Mesa Directiva, se sentó en una escaño y levantó una pancarta con la leyenda “Los mexicanos están tomando las calles’’. Enseguida la senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre le “arrebató’’ la pancarta al tiempo de discutir de forma airada.

La presidenta del Senado pidió orden a las senadoras y senadores, pero al no ser escuchada decidió decretar un receso en tanto hay condiciones para reiniciar el periodo extraordinario.

Foto: Mauricio Huizar | El Sol de México

En tanto, la panista Martha Cecilia Márquez recuperó su pancarta y se mantuvo en el escaño, mientras la senadora de Morena, Citlalli Hernández, la exhortaba a bajar de la Mesa Directiva para reiniciar los trabajos legislativos.

Tras pasillos, los coordinadores están dialogando para llegar a un acuerdo y seguir con los trabajos legislativos.

"No hay prisa"

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Mónica Fernández Balboa, dijo estar dispuesta a declarar un receso durante varios minutos, horas o días, “hasta que la señora senadora (Martha Cecilia Márquez) quiera retirarse de mi lugar, de mi silla, en el presidio; lo haremos, nosotros no tenemos prisa por ayudar a México, nosotros sí vamos a cumplir’’.

Fernández Balboa difundió un video en sus redes sociales donde señala que la panista Márquez prácticamente la arrolló para ocupar su lugar al iniciar la sesión extraordinaria.

🇲🇽 En mi calidad de presidenta de la Mesa Directiva del @senadomexicano dejo en claro mi postura ante los hechos ocurridos hoy en el pleno. pic.twitter.com/LMqcBM9fYp — Mónica Fernández Balboa (@monicaferbal) July 29, 2020

Acusó que minutos antes de iniciar la sesión, la legisladora panista "abruptamente se fue casi encima de mi e impidió prácticamente poder iniciar la sesión’’.

"Estoy de acuerdo -dijo- que la oposición puede manifestarse de las formas que quiera, pero debe haber respeto, debe haber por lo menos solidaridad y respeto entre las mujeres".

Foto: Mauricio Huizar | El Sol de México

“Simple y sencillamente yo hago un llamado a las senadoras y a todos los senadores a que vamos a tener la sesión, pero la vamos a tener en un marco de respeto, soy la presidenta de la Mesa Directiva del Senado y a eso me comprometí desde el primer día que tomé protesta para estar al frente de este órgano de gobierno’’.

Si es necesario, destacó la morenista, “que declaremos una sesión permanente durante varios días, hasta que la señora senadora quiera retirarse de mi lugar, de mi silla, en el presidio en el Senado de la República, lo haremos, nosotros no tenemos prisa por ayudar a México, nosotros sí vamos a cumplir’’.

Luego de una hora, el Senado finalmente reanudó la sesión tras la toma de tribuna de Martha Cecilia Márquez, quien ofreció sus respetos como persona y como mujer a Mónica Fernández.

Foto: Mauricio Huizar | El Sol de México

“Es la segunda vez que he recibido agresiones por parte de integrantes del PAN, lo que ofrezco es lo que pido y no violencia, esto no debe volver a suceder”, dijo la morenista.

La legisladora panista dijo que no fue nada personal, fue una manifestación respetuosa y no se agredió a nadie, "es defender a los mexicanos y a los niños con cáncer, porque los temas son claros: economía y salud".