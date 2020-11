Landau descarta que T-MEC esté en riesgo con nuevo gobierno de EU

El T-MEC no está en riesgo ante la nueva administración demócrata de Joe Biden, pero su implementación tampoco será una “varita mágica”, aseguró Christopher Landau, embajador de Estados Unidos en México.

Al participar en la Cumbre de Negocios 2020, el diplomático recordó que si bien Kamala Harris, posible vicepresidente de EU, votó en contra de este tratado comercial, el resultado final contó con una amplia aprobación bipartidista.

"El tratado fue ratificado hace poco tiempo por mayorías abrumadoras, habiendo muchos votos demócratas. La vicepresidenta electa obviamente tiene derecho a su opinión y a su voto, pero el hecho de que ella no esté de acuerdo con el T-MEC no significa que ya no vaya a quedar", enfatizó.

Además, subrayó que el T-MEC cuenta con mecanismos de revisión para que no se frene su puesta en marcha y sea tan rígido. Sin embargo, se deberán seguir buscando reglas claras, así como también fomentar una prosperidad en la región de América del Norte, ya que por sí solo no es una “varita mágica” que evitará disputas comerciales.

En ello coincidió, Jesús Seade, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), quien agregó que este nuevo acuerdo tampoco será “Harry Potter” y podrán evitar disputas, aunque sí pueden presentarse de manera más ordenada.