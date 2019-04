Cierre de frontera México-EU tendría serios impactos: Olga Sánchez

Al sostener un encuentro con empresarios de San Diego, California, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, detalló que un eventual cierre de la frontera México y Estados Unidos tendría serios impactos, al tiempo de explicar las acciones que ha emprendido el Gobierno de México para atender la creciente situación de migración proveniente de Centroamérica y que cruza por el país para llegar a la Unión Americana.

"La secretaria asistió al Foro de Trabajo Binacional de la Cámara Regional de Comercio de San Diego en la Ciudad de México; conversó con Jerry Sanders, presidente de esta Cámara, sobre la nueva política migratoria y de las causas y consecuencias de las caravanas migrantes", informó la dependencia a través de redes sociales.

En tanto, la Cámara de Comercio de San Diego, dijo que ambas naciones tienen un nivel alto de migración circular, por cruces diarios de trabajo, escuela, comercio, entre otras razones, mientras que en uno de los mensajes se refirió a los impactos del cierre de fronteras.

“Cordero compartió información sobre el complicado tema de la migración y los impactos del cierre de la frontera sur y norte; ambos experimentan una tremenda migración circular con cruces diarios para el trabajo, la escuela, las compras... “.

La encargada de la política interna del país charlo con Jerry Sanders sobre las prioridades del presidente Andrés Manuel López Obrador y sobre su gobierno.

En un mensaje de Twitter, Paola Avila, vicepresidenta de San Diego Regional Chamber comparó a la secretaria de Gobernación con el vicepresidente de Estados Unidos, en cuanto a su responsabilidad en supervisar la política interior del país.

"Una conclusión después de pasar los últimos 3 días en la Ciudad de México: la amenaza de cierres de fronteras no parece preocupar a los gobiernos o empresas de Mx tanto como a nuestras propias empresas estadounidenses y a los funcionarios gubernamentales. Tal vez, esto se debe a que los cierres y demoras en la frontera dañan más a los Estados Unidos".

A realization after spending the last 3 days in Mexico City: the threat of border closures does not seem to concern Mx Govt or business as much as it does our own U.S. businesses and Gov’t officials. Perhaps, this is because closures and delays at the border damage the U.S. more. — Paola Avila (@Paola_SDRCC) April 3, 2019 Whether it’s tourism that supports our blue economy, our retail or hospitality industries or medical tourism, tourism plays a huge role in San Diego’s economy. We were thrilled to speak with the Secretary and strengthen this relationship. #SDinMX https://t.co/37bN8P01Xu — Paola Avila (@Paola_SDRCC) April 3, 2019