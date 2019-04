Cierre de frontera y recorte de recursos a Triángulo del Norte, decisión de EU: Olga Sánchez

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sostuvo que la decisión de Estados Unidos de querer cerrar su frontera y recortar recursos para el triángulo Norte, es una decisión unilateral, "nosotros tenemos que regular nuestra frontera y pese a que los migrantes han golpeado a nuestro policías, no somos un gobierno represivo, no somos un gobierno que quiera militarizar la frontera”.

Después de la toma de posesión de Plácido Humberto Morales Vázquez como Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, la secretaria descartó un plan de contención de migrantes, más regularización y seguridad. “Las caravanas son una realidad no son un mito, han estado entrando constantemente caravanas, por mas que digan que no, es una auténtica realidad, es la nueva forma de hacer la migración”.

Al ser cuestionada sobre la decisión del presidente Donald Trump de cortar recursos para el Triángulo Norte, la encargada de la política interna del país, recalcó que debemos tener una política más ordenada entre México, Estados Unidos y los países centroamericanos.

"Ya lo ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, los mexicanos que van al otro lado son sólo el 15 por ciento, en realidad la expulsión más importante es de los centroamericanos y concretamente de Honduras".

Considera que se debe tener un registro de todas las caravanas que entran a nuestro país por seguridad nacional y derechos humanos, “con el registro de identidad es como nosotros podemos darles oportunidad, estamos en una situación muy particular de orden seguridad y regularización”.

Respecto a la amenaza de un cierre de la frontera Norte por parte de Estados Unidos, la secretaria de Gobernación reiteró que es una decisión unilateral, “el presidente Trump es el presidente, nosotros tenemos que regular nuestra frontera, estamos conscientes que la migración tiene que cambiar ser regulada y segura”.

"Ellos tendrán que hacer su parte; el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, seguramente ya están en una relación con Guatemala, El Salvador, Honduras y Belice", dijo la secretaria en entrevista.

Dejó en claro que este gobierno no es represivo, ni un gobierno que quiera militarizar la frontera Norte, “estamos en todas las estancias migratorias atendiendo los flujos migratorios, lo dije a través de la cuenta de twitter, las caravanas son una realidad, no son un mito, han estado entrando constantemente pueden ver las imágenes cuando se van formado y caminando, esta es una realidad por más que digan que no, es una auténtica realidad, es la nueva forma de hacer la migración”.

Ante la pregunta de que si se están elaborando un plan de contención de las caravana, la secretaria dijo tajante: “no, plan de contención no, sino regularización y seguridad”.

Finalmente, señaló que tan sólo en febrero entraron a nuestro país 76 mil migrantes.