Ninguna banda criminal roba tanto como los políticos: AMLO en cierre de precampaña

Con media hora de retraso, el precandidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PES-PT), Andrés Manuel López Obrador, aseguró en la ciudad de León de los Aldama, Guanajuato, que ninguna banda criminal “roba tanto como los políticos de este país”.

En la plaza principal de la ciudad más importante de la entidad, énclave panista, el aspirante a la candidatura presidencial dijo que los delincuentes son como “niños de pecho frente a los políticos corruptos”, e insistió en que la corrupción es uno de los más acuciantes problemas que padece el país, por lo que su estrategia de gobierno, de llegar a la presidencia, será erradicar este comportamiento.

Añadió que la corrupción se terminará “barriendo de arriba hacia abajo”, y que el pueblo mexicano es honesto por naturaleza, lo cual respaldará su propuesta de trabajo.

“En México hay mucha honestidad, bondad, fraternidad y amor. La honestidad es una virtud del mexicano”, dijo para después arengar a la concurrencia con un “¡Fuera la corrupción!”.

Aún a pesar de que el sonido ambiental instalado en la plaza principal fue encendido, el político tabasqueño dijo que las acciones que emprenderá renovarán la imagen de México ante la comunidad internacional.

Agregó que no serán necesarios aumentos de impuestos, ni cobrar IVA a las medicinas o a los alimentos, ni los aumentos a los combustibles, conocidos como ‘gasolinazos’, sino que bastará con erradicar los privilegios a la actual clase política.

Criticó a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) al calificarlos como ‘alcahuetes del poder’, y justificó su crítica al afirmar que “se hacen guajes” porque cuando se utiliza dinero de la Secretaría de Hacienda, el INE no dicho nada.

Reiteró además su postura de no utilizar el avión presidencial, y aseguró que ya se lo ha ofrecido al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Agregó que ya mandó levantar un inventario, pues ante la proximidad de las elecciones no quiere que “falte nada. No quiero que se lleven nada”.

Aseveró que el Estado Mayor Presidencial dependerá de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues no quiere que haya más parafernalia del poder. “La fantocheria del poder se va a acabar, porque el poder es humildad, y sólo tiene sentido cuando se pone al servicio del pueblo”, dijo.