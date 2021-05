Ciudadanos me pidieron reelegirme pero “ya estoy chocheando”: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que le pidieron reelegirse, sin embargó él se negó porque está en contra de la reelección y que ya está “chocheando”.

“Voy a decir otra cosa que le va a molestar mucho a los conservadores a mis adversarios y me decían ‘reelíjase’ ¿No ven que ya estoy chocheando? y además soy partidario de la no reelección, soy maderista, ya hasta el 2024 y me jubilo”, expresó el mandatario.

Durante la conferencia de prensa de este jueves, el mandatario narró su visitan a Villahermosa, Tabasco, para supervisar los avances en la refinería de Dos Bocas, en la que están trabajando 30 mil obreros, y fui ahí cuando le propusieron al mandatario reelegirse, señaló el jefe del Ejecutivo.

“Subí a una camioneta y fui planta por planta. Me bajaba, tomaba fotos. No vaya a ser que por esto me cepille el INE. Sólo les pedía: no las suban”

Cabe recordar que ayer, López Obrador descartó firmar un compromiso para no ampliar su mandato como Presidente de México, tal como lo hizo ante notario público para no reelegirse, pues “es mi palabra y los compromisos se cumplen”, indicó el Tabasqueño.