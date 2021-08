CJNG amenaza a medios de comunicación por cobertura de violencia en Michoacán

Un video donde sujetos armados, presuntamente del Cártel Jalisco Nueva Generación, amenaza a la periodista Azucena Uresti, por su cobertura sobre la violencia en Michoacán, a quien acusa de tomar partido, circula en redes sociales.

“No estoy en contra de la libertad de expresión pero sí contra quien me tira directamente”, afirma uno de los sujetos embozados, quien amenaza a la conductora para que le “baje de huevos” y deje de “tirarle” al cártel.

“Te lo aseguro que donde sea que estés doy contigo y te haré que te comas tus palabras aunque me acusen de feminicidio”, advierte el mensaje atribuido a Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

“Si sigues tirándome, te lo aseguro que donde sea que estés doy contigo y te haré que te comas tus palabras, aunque me acusen de feminicidio porque no me conocen a mí, Rubén Oseguera Cervantes”.

Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Comunicación Social de la Presidencia de México, aseguró que ante las amenazas a medios de información por parte del Cártel de Jalisco Nueva Generación, se toman medidas para su protección.

"Ante las amenazas a medios de comunicación por parte del CJNG, el @GobiernoMX tomará medidas pertinentes para proteger a periodistas y medios de comunicación amenazados. Las libertades democráticas están garantizadas junto con el derecho a la información para los ciudadanos", expresó en su cuenta de Twitter.

Además de la amenaza a Uresti, conductora de Milenio, Televisa, El Universal y otros medios también fueron amenazados, pues de acuerdo con "El Mencho" apoyan a las falsas autodefensas con la difusión de noticias falsas

De acuerdo con la organización Artículo 19, de 2000 a la fecha se han documentado 141 asesinatos de periodistas en México, en posible relación con su labor. Del total, 130 son hombres y 11 son mujeres.

De estos, 47 se registraron durante el mandato anterior del presidente Enrique Peña Nieto y 21 en el actual de Andrés Manuel López Obrador.