No supimos defender al PRI, acepta Ruiz Massieu al tomar la dirigencia

"No represento a ningún grupo ni corriente en el partido", dijo Claudia Ruiz Massieu al tomar la dirigencia nacional del PRI.

Luego de pedir su confianza a la militancia priísta para poder representarlos, reconoció que es el momento más difícil que enfrenta el PRI por ser oposición y una minoría.

"No supimos defender nuestro partido, nos olvidamos de nuestros orígenes. Privilegiamos al pragmatismo sobre nuestros principios, cerramos en las cúpulas las decisiones de la militancia y al hacerlo la marginamos y nos desdibujamos", dijo al tomar la dirigencia nacional.

Asimismo, pidió establecer una reforma partidista y definir cómo será su relación con el nuevo gobierno y castigar la corrupción de los militantes, que deben abrirse a la diversidad y no pasar de la unanimidad.

"En este momento decisivo no podemos permitir que nuestro dolor o el enojo sean más grandes que la determinación para salir adelante." @ruizmassieu, en su toma de protesta como Presidenta del CEN del PRI. — PRI (@PRI_Nacional) 22 de agosto de 2018

"Los mexicanos nos castigaron con su rechazo sin embargo no hay que buscar a los culpables afuera sino adentro, donde se tomaron decisiones en la cúpula, así como a los que se han aprovechado de él", sentenció.

Y agregó: "No alzamos la voz a tiempo para castigar la corrupción que se generó en nuestras propias filas, dejamos que los cínicos y abusivos mancharan la imagen y reputación de hombres honrados del PRI".

Por votación unánime de 470 consejeros, se eligió como presidenta del Consejo Ejecutivo Nacional del PRI a Ruiz Massieu para concluir el periodo 2015-2019.

Protesta contra EPN

Con una manta en la que se lee: “Peña entrega la presidencia, ahora que libere al PRI”, el consejero priista Cristian Vargas interrumpió la sesión extraordinaria del tricolor.

"Es una burla para nuestro partido porque no hemos ganado, no tenemos que festejar nada, perdimos la presidencia porque la entregaron y eso es lo que no podemos permitir los verdaderos priistas de México (...)", se escuchó desde el estrado.

Foto: Roberto Hernández

Consejeros priistas han pedido que Claudia Ruiz Massieu no agache la cabeza frente al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que se quite las zapatillas y de ponga tenis para recuperar el priismo en los municipios.

"Quiero ver una presidenta en la calle, en los municipios", sentenció Vargas

Claudia Ruiz Massieu fue declarada como aspirante a terminar del periodo 2015-2019 en la Presidencia Nacional del PRI.