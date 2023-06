Claudia Ruiz Massieu se baja de la contienda presidencial por Frente Amplio

Claudia Ruiz Massieu anunció que no continuará con el registro del Frente Amplio por México a la contienda presidencial en 2024.

La senadora indicó que su decisión se debe a que no comparte algunos aspectos del método para elegir a los candidatos presidenciales por la alianza de oposición.

"He decidido no registrarme al proceso del #FrenteAmplioporMéxico. Aunque hay aspectos del método que no comparto, respeto este y cualquier otro esfuerzo por darle alternancia a México en el 2024. Con los principios y la congruencia que me caracterizan, seguiré luchando por México", informó a través de su cuenta de Twitter.

— Claudia Ruiz Massieu (@ruizmassieu) June 29, 2023

En su mensaje, Massieu agregó que el método elegido por el PRI, PAN y PRD en conjunto con la sociedad civil "es pragmático para hacer frente a la campaña abierta de los aspirantes oficialistas de Morena".

