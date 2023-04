No estamos de brazos cruzados: Claudia Sheinbaum sobre política de Abrazos, no balazos

León, Gto.- "La política de abrazos no balazos no quiere decir que nos estamos quedando de brazos cruzados, así que atención a los jóvenes y cero impunidad. Pero si no atendemos a los jóvenes con derechos, oportunidades, accesos a derechos, nunca vamos a resolver el problema de la inseguridad”, afirmó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en su visita a la capital guanajuatense.

Con la finalidad de compartir las políticas públicas que han funcionado en la Cuarta Transformación, Sheinbaum destacó que bajaron la incidencia delictiva de seis homicidios diarios a menos dos al día en la Ciudad de México.

“Bajamos la incidencia delictiva a la mitad, cuando yo llegué al gobierno de la Ciudad llegamos a tener seis homicidios diarios, hoy estamos a menos de dos homicidios diario, 1.6 este mes y bajamos la incidencia, primero porque separamos claramente el crimen del gobierno, no hay relaciones de complicidad con nadie".

Mencionó que sus principios son tres: “Por el bien de todos, primero los pobres”, “No puede haber gobierno rico, con pueblo pobre”, “El poder sólo es virtud cuando se pone al servicio de los demás” y son parte de lo que él llama el “Humanismo Mexicano”.

“Nosotros creemos en los derechos de las personas, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo digno, el derecho a trabajar bien en el campo, claro que debemos haber inversión pero esa inversión debe ir acompañada de inversión pública para mejorar el bienestar y calidad de vida de la gente de esa se trata la Cuarta transformación de la vida pública”, comentó.

Asimismo, Sheinbaum Pardo destacó los logros que se han registrado durante la administración de la 4T en su conferencia magistral denominada “Políticas de Gobierno al Servicio de la Ciudadanía” en las que destaca: temas de educación, movilidad, conectividad y el ya mencionado tema de seguridad.

Dijo que el Movimiento Regeneración Nacional abrió dos universidades gratuitas en la que los alumnos no pagan inscripción ni colegiatura, en tema de movilidad manifestó que la Ciudad de México cuenta con transporte rápido y con un costo accesible, además, indicó que la CDMX es la más conectada en cuanto a movilidad.

Declaró que se ha invertido en espacios públicos para la realización de más parques y reactivar la convivencia familiar con estas acciones se ha disminuido hasta el 50 por ciento de índice delictivo.

Claudia Sheinbaum Pardo concluyó diciendo: "Está cambiando la conciencia de la gente, lo que llamamos la revolución de las conciencias, la gente quiere que continúe la transformación, pero también quiere que las mujeres sigamos participando, que sigamos luchando por la igualdad por sus derechos. Las mujeres podemos ser senadoras, gobernados y presidenta de la República”.

