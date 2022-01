"Hay que ser radicales contra la corrupción", responde Sheinbaum a Monreal

En la defensa de los principios que marcó al Movimiento de la Cuarta Transformación se debe hacer de manera radical contra la corrupción y los privilegios y no guiarse por lo que dicen unos o cambiando de posición política, respondió la Jefa de Gobierno de CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo al senador Ricardo Monreal.

Subrayó que si es necesario ser radicales, pero contra la corrupción y los privilegios de los altos funcionarios, luego de que Monreal señalara que los "radicales acabarán con el país".

"Radical quiere decir cambio de raíz, y lo que está encabezando la Cuarta Transformación es un cambio de raíz frente al viejo régimen que, era un régimen de corrupción y un régimen donde se habían quitado los grandes derechos, y hoy lo que buscamos es la honestidad por encima de todo, y un Gobierno que esté dedicado para el beneficio del pueblo, esa es la gran diferencia y en eso hay que ser radicales", respondió ante los señalamientos que dirigió Monreal en una entrevista.

Coincidió con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que tienen que defender en cualquier lugar, en donde estén, lo que piensan, pues es defender por lo que han luchado durante tantos años, que es un Gobierno que construya un Estado de bienestar en donde lo que el Movimiento quiere es que las futuras generaciones tengan mejores condiciones que las que tuvieron.

"Y, en la defensa de esos principios, hay que defenderlos en ese sentido de manera radical, defendiendo lo que uno piensa, y no por lo que dicen unos u otros, cambiar uno de posición política; entonces, en ese sentido yo coincido con el Presidente de la República”, asumió.

¿Cree que busque el senador manchar a Morena? Se le cuestionó.

"No... yo... mi respeto y no es un tema aquí personal ni mucho menos y, además, me parece que es muy importante la unidad dentro de Morena; pero en particular, sobre esta declaración, yo coincido con el Presidente de la República.

Siempre se dijo en el movimiento, no es algo nuevo, que lo que se buscaba con la Cuarta Transformación eran cambios de raíz, en ese sentido, la radicalidad y cambios de raíz frente a un régimen de corrupción y privilegios que lo que provocó fue un deterioro de las condiciones de vida", expuso.









