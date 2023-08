Nunca voy a traicionar a México ni a este movimiento: Claudia Sheinbaum

La ex jefa de gobierno de la Ciudad de México prometió ante miles de mexiquenses que nunca traicionara a México, ni al movimiento de la Cuarta Transformación

En medio de la efervescencia de las campañas de las corcholatas morenistas, miles de personas asistieron a la reunión informativa en el municipio de Tlalnepantla, de Claudia Sheinbaum, quien participa en el proceso para elegir al Coordinador de Defensa de la Transformación.

Gigantescas carpas instaladas frente al palacio municipal de Tlalnepantla cubrían de la lluvia a unos cuantos miles de personas, que arribaron de diversos municipios como Tlalnepantla, Tultepec, Tultitlán, Cuautitlán, entre otros, pues la policía súpera fue larga ya que los llevaron desde las 16 horas.

Sheinbaum participa en el proceso para elegir al Coordinador de Defensa de la Transformación. Foto: Daniel Galeana | El Sol de México

Aunque la encargada de ceremonias advertía a los presentes que no era un acto proselitista, la gente desde sus espacios y a la llegada de la doctora Claudia Sheinbaum le gritaban “Claudia para presidenta”.

A diferencia de Marcelo Ebrard, quien en su evento por la mañana tuvo a unos 200 vecinos de la colonia Jorge Jiménez Cantú, los simpatizantes para Claudia llegaron en decenas de camiones y camionetas del servicio público, todos agrupados y dirigidos por sus líderes, quienes libreta en mano pasaban lista.

Adultos mayores en su mayoría, mujeres con sus hijos, jóvenes y madres de familia estiraban una y otra vez la cabeza para poder ver a la ex jefa de gobierno, mientras la lluvia no paraba y todos buscaban cubrirse , con un platico, un paraguas, en la carpa o simplemente se aguantaban de mojarse porque no tenían como taparse.

Los simpatizantes de Sheinbaum llegaron en decenas de camiones. Foto: Daniel Galeana | El Sol de México

“Es un honor estar con claudia hoy”, “aplausos que se se convierte en un abrazo”, matracas, silbatos, mantas, banderines, se sumaron en el festín por la vista de Claudia y para escuchar el mensaje de su coordinadora favorita.

La doctora Claudia, recordó a los asistentes que ya recorrió las 32 entidades de la República y va por la segunda vuelta, y mientras ella daba por menores de su mensaje de sus logros en la Ciudad de México, desde el fondo de los asistentes la batucada arremetía de emoción a las palabras.

La vendimia no podía faltar, la imágenes de López Obrador como llaveros, muñecos, póster, camisas, gorras, estampas, hasta pinturas del presiente se vendían en los alrededores, así como botanas y bebidas, pues tampoco podían faltar los chicharrones con salsa y crema. Tlalnepantla estaba repleta en su explanada.

Sheinbaum recordó a los asistentes que ya recorrió las 32 entidades de la República. Foto: Daniel Galeana | El Sol de México

Cada vez que Claudia Sheimbaum mencionaba al presiente López Obrador o Delfina Gómez, la gente se emocionaba y no dejaba de echar porras y hacer sonar sus matracas y altavoces.

El discurso de Claudia estivo centrado en los logros de su gobierno y en los logros del presiente, pues recordó a los presentes que el mandatario mantiene en estos momentos una baja inflación, la divisa es más barata, que el aumento a los salarios no causaron ninguna inflación y que disminuyó el 50 por ciento los delitos de alto impacto en la Ciudad de México, que todo ello lo podría replicar en el país.

Sheinbaum incluso se dio a la oportunidad de tomarse algunas selfies con sus simpatizantes. Foto: Daniel Galeana | El Sol de México

También que en este momento los mercados internacionales confían en el presidente y por ello los países grandes confían en México.

También mencionó que por nada debe haber diferencias entre los contendientes y todos están en el proyecto, que deben respetar el mantener la unidad, mensaje dirigido a sus compañeros de partido.

Claudia Sheimbaum recordó a los presentes las palabras de el expresidente Vicente Fox Quezada, quien dijo que los que recibían las becas eran “unos guevones”, lo que provocó la rechifla y se escucharon los indultos para Vicente Fox, por lo que de inmediato quitaron el audio:

Después de media hora de discurso Claudia concluyó su evento entonando el Himno Nacional Mexicano, para después salir en un tumulto que no le dejaba entrar a su vehículo, y por más de media hora intentó subirse hasta que finalmente logró retirarse de Tlalnepantla.