Claudia Sheinbaum vivirá en Palacio Nacional: daré espacio al presidente para mudarme

Claudia Sheinbaum aseguró este lunes en un conferencia de prensa que vivirá en Palacio Nacional durante su mandato presidencial.

La mandataria mexicana agregó que se instalará en el departamento acondicionado dentro del palacio, donde actualmente habita el actual presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Estarán ahí hasta el primero, un tiempo viviré en el departamento que rento, ya avisé que dejaré el departamento en diciembre. Decidí vivir ahí porque de todas formas no tengo una casa propia donde me quede a vivir. Me parece que lo mejor es trabajar en Palacio y vivir ahí, eso te permite disponer de la mayor parte del tiempo a las actividades”, expresó Sheinbaum.

