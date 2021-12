Clausuran senadores periodo ordinario con grito “Monreal para presidente”

La Cámara de senadores cerró su periodo ordinario entre un ánimo de descalificaciones y diferencias entre los diputados, además que se coreo en la sala el grito “Moneral para presidente”.

Durante la audiencia intervinieron representantes de diferentes partidos, tanto de la coalición que encabeza Morena, como de la oposición.

El antes morenista, Germán Martínez, exigió voz y voto para grupo plural en la Jucopo, asegurando que a los que no tienen partido los tratan de la misma forma como lo hace el presidente Andrés Manuel López Obrador trata al coordinador de Morena, Ricardo Monreal.

El zacatecano respondió: “Creo que es muy claro y si hay que debatir temas jurídicos, lo hacemos. No me meto a los insultos y no me meto a las descalificaciones.

“Podría con el tiempo demostrarles que tengo la capacidad para ser presidente de la República, pero no es el momento, no es el momento, no es el momento. Una vez que mi partido lance la convocatoria, ahí estaré puntual a la cita. Pero no se vale que esta tribuna sea utilizada para descalificarme”, señaló.

Quien también le entró al pleito político fue el senador acapulqueño Félix Salgado Macedonio y el coordinador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, quienes también se dieron un encontronazo en la tribuna del Senado.