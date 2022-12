CNDH revisará nombramiento de experta en “yoga de la risa” para evaluar a consejeros del INE

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunció que revisará el nombramiento que hizo de María del Socorro Puga Luévano, experta en “yoga de la risa” y exfuncionaria del IMSS como parte del Comité Técnico de Evaluación de los candidatos a consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE).

La revaluación de Puga Luévano se da una semana después de hacer su nombramiento junto al profesor investigador del Conacyt, Ernesto Isunza Vera, y tras las críticas lanzadas desde los senadores de oposición, así como parte del Consejo Consultivo de la propia CNDH, quienes acusaron que el nombramiento carecía de sentido debido a su falta de experiencia en temas electorales.

Al respecto, y pese a que en los días pasados la Comisión salió a defender sus candidatos para ocupar dos de los siete asientos que integran el Comité, anunció que actualmente se encuentra revisando el perfil de su propuesta femenina.

“Si bien, como dijimos en el comunicado del día 21, el procedimiento de su designación se realizó apegado a nuestras normas internas y a los requisitos de ley, no seremos nosotros quienes enrarezcan ese proceso, trascendental para el país. Así que para evitar suspicacias y abonar a la confiabilidad y transparencia en la nueva integración del INE, estamos analizando ya una nueva propuesta, a someter a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados”, aseguró.

El miércoles pasado, la Comisión que dirige Rosario Piedra Ibarra justificó que la decisión de designar a María del Socorro Puga Luévano fue tomada conforme a la Ley e incluso bajo consideraciones adicionales que le permitirían, aparentemente, tomar una mejor resolución.

Señaló que, además de cumplir con los requisitos constitucionales, también procuró escoger perfiles que no hubieran sido postulados o hubieran ejercido algún cargo de elección popular en los últimos cuatro años; que no se hubieran desempeñado en cargos de dirección dentro de partidos o agrupaciones políticas en los últimos cuatro años; que acreditaran su convicción en la defensa del voto; y que no se hayan desempeñado en algún cargo al interior del Instituto Federal Electoral o del INE en los últimos 14 años.

Sin embargo, en afán de mantenerse lejos de “suspicacias” electorales, decidió revisar el nombramiento de la exfuncionaria del IMSS, ya que su único interés, dijo, es “contribuir a asegurar las condiciones que garanticen el derecho pleno a la democracia, en el sentido de fortalecer al INE como lo que debe ser, un órgano realmente autónomo de cualquier poder, constituido o fáctico, legal o supralegal, que asegure la transparencia del proceso electoral y el recuento efectivo de votos, con plena certeza para la ciudadanía, alejado por completo del control gubernamental y de los intereses partidistas”.