Coalición Va por México presenta contrapropuesta electoral

Los dirigente de los partidos PAN, PRI y PRD, Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, de la coalición Va por México, presentaron parte de lo que será su contrapropuesta de reforma político-electoral. Dentro de la propuesta se incluye la defensa de INE, una segunda vuelta para elegir presidente y elecciones primarias para todos los partidos el mismo día.

Los líderes de los tres partidos políticos lamentaron el clima de hostilidad y polaridad por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sumado a la violencia del país.

Te recomendamos: Va por México denuncia ante la ONU campaña de odio por parte de Morena

El presidente del Partido Acción Nacional, Marko Cortés, dijo en conferencia de prensa que la propuesta del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en materia de reforma electoral es un dardo envenenado en contra del Instituto Nacional Electoral, contra del árbitro electoral, y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y contra de la libertad y de la democracia.

“No permitiremos retrocesos ni autoritarismos, no permitiremos que Mexico sea una autocracia donde todo lo decida un solo hombre”.

Señaló que las reformas electorales en México siempre han sido exigidas desde la oposición, para que haya cancha paraje y la única forma de entender que la reforma sea impulsada desde el gobierno es con el fin de mantenerse en el poder.

Política Presidencia se mantiene firme sobre reforma electoral y de la Guardia Nacional

¿En qué consiste las contrapropuesta?

Ante las elecciones de consejeros que se llevará a cabo en 2023, los partidos del PAN, PRI y PRD, adelantaron que tienen el tercio que se necesita para elegir a los cuatro consejeros del Consejo General del INE, y por tanto, buscaran perfiles que estén acreditados, comprometidos con la libertad y la democracia.

Dijo que Va por Mexico propone una reforma político electoral en el que haya una segunda vuelta para presidente de la República, para que quien sea presidente logre el respaldo de la gran mayoría de los mexicanos.

Segundo, que se elimine la sobrerrepresentación que existe en la Cámara de Diputados y el transfugismo; tercero, tener elecciones primarias constitucionales organizadas por el INE y el mismo día para todos los partidos; cuarto, prohibición total con sanciones graves a quienes usen electoralmente los programas sociales o amenacen a la gente con quitárselos.

Quinto, nulidad electoral en donde participe la delincuencia organizada; y sexto, regulación de las conferencias mañaneras en tiempos electorales, entre otros temas, que se presentarán en la contrapuesta electoral.

Por su parte, el dirigente del PRD, Jesus Zambrano, señaló que la coalición Va por Mexico (PAN, PRI y PRD) irán juntos para el 2024, y que en su momento se analizarán cómo se organizará, pero, recalca, es una coalición sólida.

"Manifestamos que estamos ante un gobierno fracasado, de un gobernante que solo dice mentiras y que lo que le prometieron a la gente y no le cumplieron y que Andrés Manuel López Obrador, el día que no dice una mentira, no esta a gusto".

Conferencia de prensa de Va Por México. Foto: Laura Lovera

Asimismo López Obrador, asegura la coalición, traicionó a la gente que creyó en ellos, y es lamentable el terrorismo que han implementado desde la dirigencia que encabeza Mario Delgado, “quien está relacionado con los guachicoleros de Tamaulipas y en todo el país”.

Alejandro Moreno, presidente del PRI, en su intervención dijo que no permitirán que Morena se siga apoderando de las entidades federativas, pues los llamó mafiosos y mentirosos, así como gobierno fascista.

“No vamos a permitir que en México se instale una dictadura, Andrés Manuel viola la ley que nos rige. México nunca ha tolerado dictaduras y este es un gobierno de cuarta”, expresó el priísta.

“Es una amenaza manifiesta contra todas las personas que se atreven a alzar la voz contra este gobierno autoritario y represor. Su único pecado es alzar la voz y no pensar como ellos”, aseguró.

Con el fondo de una mampara con el título: “En contra de la persecución política”, con las fotografías de los diputados federales de las tres fuerzas políticas, integrantes del Instituto Nacional Electoral (INE), Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), alcaldes de la coalición de la Ciudad de México, representantes de medios de comunicación y miembros de la sociedad civil, los tres líderes reprobaron el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Morena muestra su ADN como el gobierno más corrupto. Jamás habíamos visto un ataque tan brutal desde el gobierno de la República contra todos aquellos que piensan distinto, a quienes estigmatizan y tachan de reaccionarios, de no querer construir por el país”, subrayó.