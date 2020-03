Coaliciones siempre tienen costo: PVEM

La estrategia de alianzas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) le ha permitido posicionarse no sólo como un gran valor para que sus aliados ganen elecciones, sino de sentar las bases de una fuerza política real en el país, afirmó su líder nacional, Carlos Alberto Puente Salas.

En entrevista con El Sol de México, Puente Salas comentó que para este año, donde sólo hay dos elecciones locales, piensan ir solos en Coahuila y en algunos municipios de Hidalgo, lo cual les dará un panorama de con quién ir en coalición para los comicios de 2021.

Política Redes Sociales entrega a INE solicitud de registro como partido político

“En Coahuila vamos a contender solos y en Hidalgo vamos a transitar con candidaturas comunes en 28 municipios”.

En Coahuila explica que van en solitario debido a que ve disminuido a su exaliado histórico en esa entidad -que era el PRI- y no les dio los resultados esperados, por esto, se preparan para que en el 2021 crezcan de manera importante en la entidad.

“Yo siempre he dicho que las coaliciones siempre tienen un costo, aunque la gente no lo crea, y ese costo es que el día de hoy no tenemos un registro local -menos de tres puntos en Coahuila-, entonces previniendo para el proceso electoral del 2021 es que vamos solos. Porque la expectativa es tener un crecimiento importante en Coahuila”.

Con una historia de coaliciones con el PAN y el PRI, de a poco el Verde se ha vuelto fundamental y productivo para sus aliados. Un ejemplo es su trabajo con Morena, partido al que le dio un empujón en las pasadas elecciones en Puebla, donde aportó 128 mil 500 votos, lo que representó ocho por ciento de los sufragios para el candidato morenista Luis Miguel Barbosa.

A cambio, el Verde aumentó su capital electoral que se asimila al Partido de la Revolución Democrática. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados federal cuenta con 13 legisladores, dos más que el Sol Azteca, además de que en el Senado tiene a siete representantes, por tres del PRD.

Estos números han permitido convertirse en un aliado importante de Morena, pues así logran mayorías en reformas a leyes y en cambios constitucionales con mayor facilidad.

De ese tamaño es la importancia que actualmente tiene el PVEM, algo que sabe su líder nacional Carlos Alberto Puente Salas quien acepta que su línea es construir coaliciones con proyectos que les convengan, como fue el caso de la candidatura de Barbosa en Puebla y, por ello, adelanta que se preparan para crecer con miras al 2021.

En este escenario, van a trabajar en el Partido Verde para analizar las condiciones de crear una coalición nacional en el 2021, pero primero, enfatizó, Morena tiene que resolver sus conflictos internos para después platicar con Ramírez Cuellar y definir en consecuencia como acompañará el Verde a Morena.

Respecto al retorno del Partido Verde para presentar propuestas legislativas radicales, como la de instaurar nuevamente la pena de muerte México contra feminicidas, hecho que ya habían propuesto en el congreso en 2011, el diputado Puente Salas rechazó que se trate de una estrategia propagandística, sino, de una demanda ciudadana y, recordó una encuesta nacional en la que la gente en el país está demandando que se castigue cada vez, con más severidad a delincuentes feminicidas y aprueban la pena capital como media.

“La gente está harta, yo creo que sí necesitamos una medida emergente para inhibir a la delincuencia, buscando que no se use y de una forma sensata y prudente que sea la Corte -por atracción- quien tenga la última palabra”, dijo.

Por ello, reiteró que la propuesta no se trata de una estrategia, pues no están en proceso electoral, “la verdad es un clamor”, dice el político zacatecano, mientras detalla que el panorama nacional está cambiando y se deben definir prioridades, dentro de las que menciona que, para su partido la inseguridad es un tema que buscan resolver.

Por otro lado, también habló de las reformas en materia de reelección que aprobó Morena con ellos, y dijo que hubo una “sobrerreacción” por ella, y, enfatizó que no significa que se puedan reelegir y quedarse senadores y diputados.

Recordó que esta reforma ya se había hecho desde el 2014 y subrayó que el bloque legislativo lopezobradorista lo que hizo, solo fue poner las reglas. Mientras justificó que el cambio hecho en la ley donde los legisladores podrán hacer campaña sin pedir licencia obedece a que no manejan recursos públicos. Caso contrario, dijo, ocurre con los con gobernadores y alcaldes que, sí administran recursos públicos, detalló el legislador.

Refirió que la alianza que tiene su partido con Morena y el Ejecutivo federal se mantendrá firme y, confía que ante la pandemia que enfrenta México, el presidente de la República está atendiendo las necesidades del país, pero consideró que sí tiene que realizar una comunicación más efectiva para que la población conozca las medidas a realizar. Pues recordó que la prevención es una de las mejores acciones que podemos realizar.

Finalmente, habló de la cercanía cada vez más estrecha que guarda con el diputado Mario Delgado, líder de Morena en la Cámara de Diputados.