Cofece irá a Corte por adjudicación

La presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), alejandra Palacios Prieto, pedirá una acción de inconstitucionalidad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para detener la Ley de Obras de Tabasco, que permite la adjudicación directa de las obras de la nueva refinería promovida por Andrés Manuel López Obrador.

“Para que las regulaciones de los estados sean procompetencia y estén acordes con el 28 constitucional nosotros sí estamos solicitando al Senado y al Congreso de la Unión que nos otorgue la facultad de presentar las acciones de inconstitucionalidad y no hacerlo a través del Ejecutivo federal”, señaló la responsable de evitar los monopolios.

Foto: Mauricio Huizar

Desde la Cofece se analiza la manera en que la Corte revise el contenido de la Ley de Obras de Tabasco para ver si es contraria a los artículos 28 y 134 constitucional, declaró a El Sol de México.

Para que no vuelva a pasar otro caso como el de Tabasco es que el Senado de la República promueva una Ley General de Obra Pública con estándares para que ningún gobierno modifique su regulación de manera tal que “la licitación es la excepción y no la regla como lo dice el 134 constitucional”.

—¿Cofece presentará una acción de inconstitucionalidad o lo pedirán a Congreso?, se le cuestionó a la responsable de la Cofece.

—En este caso no tenemos la facultad de hacerlo directamente, entonces lo tenemos que pedir a través del Ejecutivo federal y si lo vamos a estar solicitando.

Palacios dijo que es un incongruente que siendo la Cofece un organismo autónomo para poder ejercer la revisión de un artículo que toca proteger, pues se deba pedir al Ejecutivo federal. “(El Ejecutivo) nos puede decir no me interesa y no lo lleva a la Corte”, manifestó la mujer encargada de regular los mercados dijo.

El 27 de septiembre de 2018, el gobierno de Tabasco podrá adjudicar directamente las obras de construcción de la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, luego de que el Congreso local aprobara con 27 votos a favor, seis en contra y una abstención las reformas a las leyes de Obras Públicas y Servicios, así como la de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios.

Foto: Mauricio Huizar

Pese a las divergencias manifiestas en tribuna, la bancada de Morena logró sumar a las fracciones parlamentarias del PRI, PRD y PVEM para aprobar el dictamen presentado por las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Obras Públicas.

La bancada mayoritaria argumentó que la modificación al marco legal sólo busca promover y defender la inversión y desarrollo para Tabasco dejando atrás las viejas y amañadas prácticas de las licitaciones públicas.