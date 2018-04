Combatir inseguridad, la prioridad: Margarita Zavala

San Luis Potosí (OEM-Informex).— La prioridad en México es el combate a la inseguridad, porque si algo ha crecido en este país es la violencia contra las mujeres, los feminicidios.





Así lo manifestó la candidata independiente a la presidencia, Margarita Zavala quien realizó gira de proselitismo por San Luis Potosí donde declaró que la entidad requiere de infraestructura en materia de caminos y carreteras, así como conexiones con diversos puertos, debido al crecimiento económico que tiene.





“Veo un enorme potencial en motores económicos con fuentes de energía verde, se requiere infraestructura más fuerte, conexiones de caminos, ferrocarriles, además de infraestructura en centros educativos”.





La candidata independiente se reunió con mujeres potosinas donde habló acerca de los feminicidios y violencia, lamentó que para realizar una denuncia sea un proceso largo, “si algo ha aumentado en el país es esta violencia, presenté un programa particularmente en el tema de feminicidios”.





Margarita Zavala refirió cinco puntos en materia de seguridad donde se incluye el combate al feminicidio, “anuncié que esta sea una prioridad donde no sea tan difícil de denunciar, donde se ponga un alto a la impunidad”.





Y recordó los otros cuatro puntos que ha presentado en materia de seguridad, donde dijo que sacará a la policía de la Secretaría de Gobernación, “voy a profesionalizar a la policía, voy a adquirir la mejor tecnología para aumentar las capacidades de inteligencia en investigación y análisis del estado mexicano; vamos a trabajar en los sistemas de justicia, donde haya confianza en los ministerios públicos; como quinto punto vamos a tener que trabajar en valores para proteger a las familias a las escuelas y para erradicar de raíz la violencia, a través de la prevención de la cultura, del deporte y de los centros de historia, se trabajará para recuperar la paz”.





Dijo que para lograrlo se necesita un gobierno valiente que se enfrente a la delincuencia, “y sé que lo podemos lograr, porque a México solo lo sacan adelante los valientes, los perseverantes y los que nos abrimos paso todos los días”.





También durante su discurso destacó que se buscará generar un México justo y honesto, “porque la corrupción es el verdadero muro donde nos estrellamos todos, la corrupción no solo son el departamento de un político, no es el dinero público en la política, es la medicina que no llega a la clínica, es la falta de computadoras en escuelas, son los socavones en las ciudades; vamos a cerrar los espacios a la corrupción”.