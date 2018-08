Habrá Comisión de la Verdad para el caso de los 43 de Ayotzinapa, anuncia Encinas

Alejandro Encinas, nominado a la subsecretaría de Derechos Humanos en Gobernación, dijo que sí habrá Comisión de la Verdad para el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, y no será la única.





Actualmente, el Tercer Tribunal Unitario del Decimonoveno circuito frenó los amparos que ordenaban la creación de las comisiones de la verdad para investigar el paradero de los normalistas de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos; ya que aún se resuelve su legalidad y si la Procuraduría General de la República no tiene las capacidades para resolver el caso.

Ante ello, Encinas argumentó que no hay mayor argumento legal que "sí tiene bases de legalidad, es un derecho constitucional el derecho a la memoria y a la verdad".





Insistió en que "sí va a haber" Comisión de la Verdad, incluso se abrirán otras por estados, región y casos específicos.





Tras confirmar que el viernes pasado ya se reunió con los familiares de las víctimas, señaló que este no es un asunto solo del Poder Judicial, y si el Tribunal Colegiado de Tamaulipas se niega a dar el banderazo a la Comisión de la Verdad, acordarán con los padres su eventual creación. "Esperamos que se cumpla la resolución del Tribunal Colegiado de Tamaulipas y si no, será en un acuerdo con los padres de familia [...] Es un asunto de voluntad política, no solo del Poder Judicial y va a haber voluntad política y comisión", concluyó.

