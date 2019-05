Comisión Permanente del Congreso aprueba periodo extraordinario

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión convocó a un periodo de sesiones extraordinarias a partir de este miércoles 8 de mayo, como propuso su Mesa Directiva.

Con el rechazo total del PAN, se avaló por 30 votos a favor y seis en contra, para desahogar la reforma educativa, las leyes secundarias de la Guardia Nacional, ley de extinción de dominio, y las reformas constitucionales en materia de paridad de género y de personas trabajadoras del hogar.

Con ello, las presidencias de las mesas directivas del Congreso convocarán a partir del 8 de mayo a las sesiones extraordinarias que sean necesarias a fin de desahogar estos asuntos

Cada cámara determinará su clausura correspondiente toda vez que determine atendidos los asuntos antes cecinados o cuando así lo considere.

El PAN se opuso a llevar a cabo un periodo extraordinario para analizar el paquete de reformas en materia educativa pues denunció que no hay un dictamen que considere los cambios planteados en el pleno del Senado que los diputados federales puedan discutir.

“Que no se diga que es por falta de disponibilidad. Lo que no se puede hacer es meter sin calzador un zapato, querer venir a forzar una norma que no logra el consenso de todos”, expresó el senador Damián Zepeda.

En este sentido, el PAN invitó a convocar a un trabajo de comisiones en conjunto para lograr los acuerdos políticos que se requieren para lograr la aprobación de la reforma educativa.

Así mismo, el PRD apoyó en lo general la propuesta de la Mesa Directiva, aunque propusieron ampliar los temas a atender durante el periodo extraordinario, donde perfiló la aprobación de las leyes secundarias de la Guardia Nacional, cuyo plazo vence el 26 de mayo.

A este llamado, se sumó el PRI y MC pues contemplaron la necesidad de incluir tema como las leyes secundarias de la Guardia Nacional, la ley de extinción de dominio, la reforma constitucional en materia de equidad y el del trabajo doméstico.

El senador de MC, Dante Delgado y el coordinador parlamentario de esta fracción, el diputado Tonatiuh Bravo manifestaron su conformidad por la urgencia de Morena para desahogar la reforma educativa, cuando se tenía un acuerdo aprobado por la Junta de Coordinación Política del Senado que convocaba hasta el próximo 14 de mayo y que contemplaba otros temas.

En su intervención el senador priista Manuel Añorve Baños destacó que la reforma educativa amerita una amplia discusión y no es un tema menor para acelerar su aprobación, así como planteó también incluir el tema de embajadores para “no hacer periodos extraordinarios en parcialidades” para acompañar esta decisión.

El presidente de la Cámara de Diputados, Muñoz Ledo se pronunció por atender sólo el tema de la reforma educativa.

Desde tribuna el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila acompañó estas propuestas de modificación como propuso el PRD, MC y PRI para abordar los temas de la Guardia Nacional, extinción de dominio y las reformas constitucionales en materia de paridad de género y de personas trabajadoras del hogar.

Su homólogo en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo aceptó que no hay problema en que cada una de las Cámaras tenga una agenda a tratar durante el periodo extraordinario, en específico en un tema en el que hay convergencia como lo es la reforma educativa.

Sin embargo, reconoció la dificultad para que la Cámara de Diputados pueda trabajar sobre temas de los cuales no tiene conocimiento y que actualmente se encuentran en el Senado como origen.