Comisiones del Senado aprueban la reforma judicial

Con 25 votos a favor y 12 en contra, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron, en lo general y en lo particular los artículos no reservados, el dictamen de la reforma al Poder Juducial de la Federación (PJF) impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El documento ya fue aprobado en la Cámara de Diputados donde Morena y aliados tenían la mayoría calificada y sin problema se dio trámite al mismo; sin embargo, en la Cámara de Senadores les hace falta un voto para lograr esa mayoría.

Ante ello, en los posicionamientos, Ricardo Anaya Cortés, senador del PAN, exigió al oficialismo dejar de presionar a los senadores de la oposición, pues advirtió que no se atrevería a hacer esta denuncia si no tuviera conocimiento de circunstancias de tiempo, modo y lugar de al menos tres compañeros senadores a quienes se les están haciendo propuestas corruptoras, por un lado, y por otro lado se les está acosando a los senadores.

Política Norma Piña, presidenta de la SCJN, presenta cotrapropuesta de reforma judicial

Advirtió que se les está acosando a través de las fiscalías estatales. “Les pido respetuosamente que dejen a las senadoras y a los senadores votar en libertad”.

El panista indicó que con esta ley se engaña a la gente, porque le dicen que va a poder votar de manera libre, directa y secreta para escoger a jueces, a magistrados.

“Lo que no le están diciendo a la gente, y lo dice el dictamen, es que Morena tendrá el control total y absoluto de la preselección de las candidatas y los candidatos".

Dijo que Morena tendrá el control del 100 por ciento de quienes van a aparecer en la boleta para los cargos en el poder judicial; además, y quizá la más grave, es que van a plasmar en la Constitución que el requisito para ser juez es sacarse 8 de promedio y que el juez tiene que presentar una carta de la vecina, además, que no hay controles serios para evitar la intromisión del dinero de los poderes fácticos y del crimen organizado.

Los senadores de los partidos Morena, Verde Ecologista y del Trabajo defendieron la reforma constitucional con el principal argumento de que es un mandato del pueblo y que así lo exigió en la pasada elección, mientras que los partidos de oposición del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano argumentaron que se trata de una reforma por venganza al Poder Judicial.

Después de tres rondas de participaciones a favor y en contra, y de seis horas de discusiones, los senadores procedieron a la votación en lo general, en donde los integrantes de la comisión de Puntos Constitucionales emitieron 12 votos a favor y 6 en contra; mientras, que los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos emitieron 13 a favor y 6 en contra. Las reservas presentadas por 28 senadores de todos los partidos, pretenden modificar este dictamen considerado por la oposición como dañino al país.

En los posicionamientos la senadora Carolina Viggiano Austria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), manifestó que es falso que los ciudadanos vayan elegir quienes desean sus jugadores, pues los candidatos serán seleccionados por Morena y el gobierno federal en las entidades lo harán los gobernadores, lo harán así y decidirán sobre la totalidad a los integrantes de los poderes judiciales locales.

La priista lamentó el posicionamiento de Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos y su fundamentación de la reforma de la que criticó que era una propuesta y ridículo ensayo de tres páginas “que forma tan irresponsable de terminar con la carrera judicial”.

Indicó que los mecanismos que se proponen para la selección de jugadores dejan abierta la posibilidad para la intervención de los poderes fácticos, actores políticos, los grandes despachos, los partidos políticos, oligarcas los narcotraficantes y la delincuencia en general.

El senador morenista, Oscar Cantón Zentina, negó que se estén presionando a senadores, pues cada uno asume su responsabilidad, no es lo mismo que los “moches” que dieron en la reforma Eléctrica y que era verdaderamente una vergüenza nacional e internacional, el gran juzgador no son los ministros, no son los magistrados, “la potestad del poder soberano es el pueblo” que está afuera en las comunidades de las colonias, harto de injusticia y tanta corrupción en el poder judicial.

Por su parte, Luis Donaldo Colosio Rioja, senador por Movimiento Ciudadano, manifestó que ahora podemos repetir discursos oficialistas hasta el cansancio, pero nada tiene que ver con el contenido de la reforma. “El pueblo de México nos dio un mandato por supuesto que sí, pero en ningún momento nos dio ni jamás nos dará un cheque en blanco, nunca antes en la historia de este país, dos poderes se unieron para destruir a otro para someterlo”.

El joven Colosio expresó que esta reforma es para quitar privilegios y excesos, pero también es para tomar control del poder que el árbitro de México y por lo mismo hoy queda más que claro el propósito revanchista de esta reforma, revancha que se busca a partir de la independencia que el poder judicial ha sostenido en contra de los excesos de un poder ejecutivo que claramente quiere una inédita concentración del poder más peligrosa que jamás se haya visto en la historia democrática de este país.

“Requerimos una reforma que apoya la justicia y un privilegio por encima de todo, castigar a los jueces tener venganza, no es hacer justicia”.