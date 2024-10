Comisiones del Senado aprueban reformas electorales para elegir a integrantes del PJF

Las comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron en reunión extraordinaria las reformas secundarias en materia electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para elegir a las personas candidatas del Poder Judicial Federal (PJF).

Con 12 votos a favor y 4 en contra, ambas comisiones aprobaron los dictámenes presidenciales para reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Durante la dictaminación de la iniciativa de reforma a la Ley General de Medios de Impugnación se aceptó una reserva propuesto por el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de Morena, que permitirá que el Poder Ejecutivo o Legislativo pueda vetar la lista de candidatos a formar parte del Poder Judicial que elabore el Comité de Evaluación.

El senador del PAN Ricardo Anaya objetó esta reserva con el argumento de que esto daría poder total para definir las candidaturas y si no les agradaban las propuestas ordenarían otras. No obstante la alerta panista fue ignorada y la reserva fue aprobada por la mayoría oficialista.

Durante la discusión, nuevamente el senador panista dijo que las reformas eran un atropello y advirtió que Morena y sus aliados con la mayoría que ostenta en las Cámaras del Congreso de la Unión.

"Van a definir a los integrantes de los Comités de Evaluación (para personas aspirantes a cargos del Poder Judicial) y, por lo tanto, van a tener el control de quién aparece en la boleta".

Además, señaló que lo aprobado en la reforma constitucional contradice lo que ahora se propone en las leyes secundarias, que además, alertó, de por sí ya era una atropello ahora es un agandalle.

“Si ya el 96 era un atropello, el 500, numeral 8, implica que inclusive por encima del Comité de Evaluación que tanto prometieron que era el que se iba a encargar de darle transparencia, de elevar el nivel de la contienda, ahora lo que define el Comité de Evaluación, los tres poderes que ustedes tienen, o control directo o mayoría para vetar, van a poder objetar antes de la insaculación”, expuso.

Subrayó que “no habrá nadie en la boleta que no haya sido ‘palomeado’ por Morena” y agregó que su partido no se opone a la participación de la gente, pero recalcó que, “en ninguna democracia seria un partido tiene el control del 100% de las postulaciones para elegir al Poder Judicial”, expresó.

En tanto, el senador morenista Manuel Huerta Ladrón de Guevara sostuvo que las reformas a leyes secundarias van a garantizar que el poder soberano que tiene el Constituyente se ejerza.

También, sostuvo que los procedimientos propuestos para elegir a las personas juzgadoras del Poder Judicial van a garantizar la transparencia de las distintas etapas que debe contemplar la convocatoria, la inscripción a la misma y la evaluación de los postulantes.

Incluso, dijo que es falso que haya candidatos preseleccionados por Morena para formar parte del Poder Judicial y negó que los legisladores de Morena sean autómatas que votan por consigna. Recalcó que los legisladores del oficialismo están con convicción para hacer enmiendas.

Al concluir la dictaminación de las iniciativas, la presidenta de la Comisión de Gobernación, senadora Lilia Valdez Martínez justificó la discusión de las enmiendas de manera expedita y expresó que no le ofende que le digan que “está sometida” o que es “una oficialía de partes”, mientras agregó que no estaba dispuesta a espera dos o tres días más para aprobar las reformas. “Como ciudadana de una vez les digo: No, ya estuvo. Hemos visto tanta injusticia, hemos oído tanta miseria, que uno dice vale más dar el paso para adelante. Vamos para adelante; el pueblo, aunque ustedes (la oposición) dicen que no somos lo que somos, el pueblo nos apoya”, concluyó.

Tras la discusión y aprobación de los dictámenes, se ordenó enviar los documentos a la Mesa Directiva del Senado para su eventual discusión y votación este miércoles.