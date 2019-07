Herrera garantiza políticas coordinadas con AMLO sin imposición

Arturo Herrera, propuesto por el Presidente para encabezar la Secretaría de Hacienda, dejó en claro que la política económica y fiscal se definirá en coordinación con el jefe del Ejecutivo, sin que haya imposiciones.

En su comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, para ser ratificado en el puesto, el funcionario descartó que haya diferencias con el presidente Andrés Manuel López Obrador, como sucedió con su antecesor, Carlos Urzúa.

"Se han señalado divergencias, lo que yo entiendo es que tenemos convergencias, si no, no me hubiera propuesto y yo no hubiera aceptado", respondió Herrera ante cuestionamientos de legisladores.

Recordó que la supuesta diferencia por la refinería de Dos Bocas entre Herrera y López Obrador, que se dio tras la publicación de una entrevista en el Financial Times en marzo en el que el funcionario decía que la construcción se aplazaría, se debió a una imprecisión, la cual no desmintió por su respeto a la libertad de prensa.

Respecto a quién va a tomar el cargo de subsecretario de Hacienda, recordó que esa es decisión del Presidente, pero rechazó que vaya a haber algún conflicto.

Cuestionado sobre el Plan de Negocios de Pemex, presentado esta mañana, el funcionario se limitó a decir que el gobierno tiene la responsabilidad de apoyar a Pemex para recuperar sus niveles de producción.

Destacó que en los últimos 14 años, la empresa petrolera pasó de producir 3.4 millones de barriles diarios y a 1.7 millones.

Aseveró que Pemex para producir más, necesita invertir más, fundamentalmente en exploración y producción, por lo que necesita una reducción de carga tributaria ya que durante mucho tiempo se le quitaba mucho a la petrolera, al grado de que Pemex prefería no operar campos que tenía porque tenía que pagar más a Hacienda.

Herrera reiteró la posición del gobierno federal de respetar la autonomía del Banco de México, toda vez que su rol en la economía es fundamental para el control de precios.

Asimismo, apuntó que este año ya no hay subejercicio, ya que se ha gastado 49 por ciento del presupuesto al primer semestre, lo que se dará a conocer a detalle el 28 de julio próximo.

Quiero un estilo abierto, franco y transparente: Herrera

Herrera Gutiérrez sostuvo que durante su gestión no cambiará la conducción responsable de la política fiscal y la estabilidad macroeconómica, pero en esta nueva responsabilidad él solo cambiará el estilo.

“Lo que sí cambia y cambia con todas las personas que tienen una responsabilidad es un estilo; yo quiero tener un estilo abierto, franco y transparente de comunicación con todos los actores relevantes en la economía, con los actores sociales, con los medios, con los mercados financieros, con las calificadoras, pero también y de manera relevante, con los miembros del Congreso”.

Así lo dijo ante diputados quienes someterán a votación y, en su caso, aprobarán el dictamen de la propuesta de ratificación de su nombramiento como titular de la SHCP, tras la renuncia al cargo el 9 de julio pasado de Carlos Urzúa, argumentando discrepancias en materia económica e “inaceptable al imposición de funcionarios” sin conocimiento.

Herrera Gutiérrez consideró que se debe estabilizar el ritmo de crecimiento de deuda, fortalecer las fuentes de ingreso, tener racionalidad en la aplicación del gasto y un combate decidido a la corrupción, porque “los pocos recursos que tenemos no podemos permitir que se gasten mal, por eso la política de austeridad”.

Herrera saldrá fuerte al ser ratificado como titular de Hacienda: Ramírez Cuéllar

El reto principal del Secretario de Hacienda será convocar a un gran acuerdo entre todos los sectores sociales y productivos del país, con el propósito de elevar de manera sustancial el gasto público para el próximo año.

Por eso, dijo el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar, “Arturo Herrera va a salir muy fuerte de la ratificación, de la discusión del jueves, y tendrá toda la fortaleza y la autoridad para convocar a este acuerdo nacional’’.

“Que atendamos en forma creciente un sistema de salud desmantelado por las anteriores administraciones, un sistema educativo también con muchas carencias, mayores inversiones en toda el área de comunicaciones’’, agregó el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

A partir del próximo jueves, el nuevo secretario de Hacienda está en posibilidades de hacer un llamado para un gran acuerdo que nos permita sacar adelante la economía y garantizar un presupuesto suficiente para el 2020, el refrendó el diputado de Morena.

Además, movilizar la totalidad de los recursos en lo que resta de 2019, para que los próximos años el crecimiento de la producción y la generación de empleos llegue a los niveles que se requieren.

“Hay una carencia enorme de recursos en el sector salud y la revisión de tabaco, de alcohol, de bebidas azucaradas, tiene que actualizarse; revisar los gastos fiscales en el Impuesto Sobre la Renta y la facturación falsa que sigue siendo un boquete muy grande’’.

Tenemos, dijo Ramírez Cuéllar, posibilidades de que 2019, en septiembre, octubre o noviembre, pudiéramos establecer una serie de medidas para el fortalecimiento de los ingresos en nuestro país y cubrir las necesidades de gasto.

