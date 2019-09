Compromiso con gobierno de AMLO es a cambio de nada: Manuel Velasco

“El éxito o fracaso de un gobierno como el de Andrés Manuel López Obrador no se mide en nueve meses, es prematuro hacer aseveraciones, por el contrario, la actual administración federal ha trabajado de manera rápida para consolidar su proyecto de gobierno”, dice el exgobernador de Chiapas y actual coordinador parlamentario del PVEM en el Senado, Manuel Velasco.

“Ha apretado el cinturón de la burocracia, pero hay mayor gasto en inversión social. Los adultos mayores, jóvenes, jornaleros y mujeres, son beneficiados. El presidente camina a ras de tierra y cerca de la gente’’, firmó

En entrevista con El Sol de México señaló que los senadores del Partido Verde Ecologista de México apoyan la propuesta de revocación de mandato, pero advirtió que no hay cabida para una reelección.

Destacó que el Tren Maya es la gran oportunidad histórica para detonar el desarrollo y crecimiento económico del sureste del país. “Hay un presidente que tiene su mente, su corazón y su pasión en el sureste y quiere invertir y por eso todo el apoyo y los recursos’’, enfatizó.

En materia de corrupción e impunidad, Velasco Coello dice que hay todo un andamiaje que en pocos meses se está consolidando para combatir ese flagelo de manera frontal y con resultados.

Y en cuanto a la delincuencia organizada y el narcotráfico, propuso “una limpia’ desde el ámbito municipal ante la infiltración del crimen. “Tengo la esperanza, la fe y estoy seguro que con un presidente del sureste, como Andrés Manuel López Obrador, habrá un mayor impulso y desarrollo que traerá beneficios a la gente’’, refrendó.

¿De regreso como coordinador al Senado?, se le preguntó.

“Apoyando las reformas que ha impulsado el presidente de México, son reformas de gran trascendencia para la vida pública de nuestro país y estamos convencidos que si al presidente le va bien, a los mexicanos nos va mejor”, respondió.

Consideró que el plan de austeridad se ve reflejado en el presupuesto que tiene la presidencia de la República que es menor al que tenían en otras administraciones.

Además aseguró que el proyecto del Tren Maya para los estados de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Chiapas y Tabasco, impulsará el turismo, detonará el crecimiento y desarrollo económico de la región. “Lo que hemos dejado claro, que se trabaje en los derechos de vía con los comuneros, respetando medio ambiente para evitar afectación ecológica y que sea un trabajo de las dependencias encargadas del proyecto de manera conjunta, de lo contrario habrá resistencia social y es lo que no queremos que suceda’’, afirmó.

Política Respalda AMLO eliminación de senadores plurinominales

Respecto a la migración, dijo que se ha avanzado con López Obrador, pues se ha realizado un esfuerzo importante, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el gobierno de Estados Unidos, para controlar el número de personas. “Es un esfuerzo con la Guardia Nacional y gobiernos estatales para frenar, controlar y ordenar el flujo”, señaló.

Destacó que una reforma trascendental es la revocación de mandato, propuesta que, dijo, los del Verde apoyarán, pues el Ejecutivo está convocando a los ciudadanos a que decidan y califiquen su gobierno.

¿Contraria a una reelección?, se le cuestionó

“Desde antes que Andrés Manuel fuera presidente de la República se habló mucho de la revocación de mandato y muchos partidos la apoyaron en el discurso, pero ahora que hay un Presidente que tiene el valor de someter a su gobierno a la evaluación ciudadana, existen opiniones que buscan confundir y mal informar que se pretende una reelección”, dijo.

¿Ni siquiera una reelección como la que ocurre en EU cada cuatro años?

“No. No hay cabida y el propio presidente de la República ha sido muy claro, que es partidario del presidente Madero: “Sufragio efectivo no reelección’’ y no hay que confundir la revocación de mandato con eso. Vamos a apoyar la revocación y también vamos a apoyar la eliminación del fuero constitucional para todos los servidores públicos, así como la iniciativa que él ha impulsado de crear el Instituto de Salud”, subrayó.

¿Qué opina que el PAN y PRI no apoyen la revocación de mandato?

He escuchado a mucha gente del PAN y del PRI que está a favor de la revocación de mandato; el debate son las fechas de cuándo podría entrar en vigor y en eso está la discusión más que no estar de acuerdo.

Respecto a la corrupción e impunidad, Velasco Coello declaró que hay avances importantes, con una Fiscalía Autónoma, una Unidad de Inteligencia Financiera, la Auditoría Superior de la Federación y los órganos anticorrupción, todo ese andamiaje en pocos meses se está consolidando para combatir de manera frontal y con resultados.

Bancada Verde comprometida con el gobierno, ¿a cambio de qué?, se le preguntó al exgobernador de Chiapas.

“A cambio de nada, creemos en el presidente. Cuando fui diputado federal en el año 2005, el siete de abril, cuando desaforaron al jefe de Gobierno, vote en contra del desafuero de López Obrador, y ahora queremos que le vaya bien a este gobierno, no apostamos a que le vaya mal”, aseguró.