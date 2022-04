Con beso y abrazo Quadri hace las pases con la diputada María Clemente

María Clemente García, diputada transgénero del partido Morena y el diputado del PAN, Gabriel Quadri, se dieron el abrazo y beso de la paz, como muestra de respeto, ante desencuentros de ideas y palabras que se dieron en sesiones en el Pleno.

Los diputados llegaron juntos hasta la sala de prensa para informar a los medios de comunicación que traían un mensaje de paz y de civilidad, “abrazos y no ofensas”.

Los diputados pactaron un acuerdo en el que ni el diputado Quadri volvería atacar a un trans, ni la diputada Clemente volvería a agredir al panista, por lo que la gran amistad que hoy demostraron, es de abrazos y besos

Clemente García explicó que el encuentro es para dar un mensaje a la sociedad de paz, tolerancia e inclusión, en el marco de la protección de los derechos humanos de todas las personas sin color, sin partido porque, “aunque tenemos diferencias grandes que a veces nos alejan, también hay coincidencia irreductibles como seres humanos”.

Una de ellas, es preservar la vida humana y en las que están todas las personas trans, hombres y mujeres que estamos en territorio nacional, por lo que presentará una iniciativa para modificar el Código Penal, para tipificar el transfeminicidio y se investiguen los casos de asesinatos de mujeres trans.

“Los familiares y amigos de las personas trans, no son personas trans, yo milito en Morena, pero soy un ser humano y sobre todo una ciudadana, y estar al lado de mi compañero diputado es algo positivo, porque podemos equivocarnos, yo podré equivocarme ante los medios y ante la gente y las conductas tienen corrección.

“Yo me he equivocado ante los medios y ante la gente y las conductas tienen corrección, no podemos ni necesitamos pensar absolutamente igual, pero tenemos estas coincidencias y donde tenemos las coincidencias nace la paz y la concordia”, dijo la diputada Clemente.

Al tomar uso de la palabra Gabriel Quadri, pidió un aplauso para la diputada de Morena, al que sólo el aplaudió. Mencionó haberse equivocado y le agradeció a María Clemente el momento, y reconoció a toda la comunidad LGBTTTIQ y más, y sobre todo a la comunidad trans.

Condenó de la manera más enérgica la discriminación y la inclusión, y la violencia, y en el carácter de colega “que cuente conmigo, con mi apoyo en mi iniciativa y el gesto histórico, se me está quebrando la voz, pero simplemente mandar este mensaje de respeto e inclusión y tolerancia, condenar la violencia y asesinatos de la comunidad trans. No más a la violencia de nadie y menos a la comunidad trans”.

Tras los discursos de ambos diputados federales que hablaron de la paz, Quadri manifestó que “queremos desde aquí mandar un mensaje a nuestros partidos de concordia de paz de trabajo conjunto de cohesión parlamentaria en favor de nuestro país”. Al final los dos diputados se dieron el abrazo y beso de amistad.