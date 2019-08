Con carta AMLO pedirá a Morena no cometer fraude en renovación de dirigencia

El presidente Andrés Manuel López Obrador enviará una carta al partido de Morena antes del proceso de renovación de la dirigencia nacional, para pedirles que no realicen fraude electoral, acarreos y permitan que los militantes elijan a su nuevo líder en plena libertad.

Durante la conferencia mañanera, afirmó que ya se acabó la política antigua de los líderes morales, cacicazgos y primeros militantes, como se le solía llamar al presidente de la República en el PRI.

Política Ricardo Monreal llama a mantener la unidad en Morena

“El objetivo tiene que ser el servir al pueblo, pero eso lo quiero expresar y desde luego, que no haya manipulación, y que no haya inducción al voto, que no haya acarreo, que se deje en libertad a los militantes, a los ciudadanos, que decidan. Y una última recomendación es que no estén pensando que la gente está dormida, porque se van a seguir llevando sorpresas”, expresó.

López Obrador enviará la misiva antes de que se realice el Congreso Nacional de Morena el próximo 23 y 24 de noviembre, para que no haya cabida al oportunismo y a la politiquería, pues el movimiento que lo llevó al poder, debe dar el ejemplo de un ejercicio democrático, no de política neoliberal.

En medio de la disputa por la dirigencia de la Mesa Directiva en Senado, y la clara división entre monrealistas y los seguidores de Yeidckol Polevnsky, Obrador comentó que a quienes no han entendido que ya no aplica la política neoliberal, se les debe enviar un correo electrónico para notificarles.

“Pierden el tiempo los que creen que van a salir adelante, haciendo política a la antigua. Hay que avisarles, tocarles la puerta y mandarles un correo electrónico. Ya no se puede poner vino nuevo en botellas viejas, es el alma de las transformaciones, el pueblo es el motor del cambio, es el que manda, el que decide, no sirven los acuerdos cupulares”, opinó.